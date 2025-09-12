„Hamas“: vyriausiasis derybininkas išgyveno Izraelio smūgį Katare

„Ėmusis specialių saugumo priemonių, dr. Khalilas al-Hayya (…) Katare dalyvavo laidotuvių pamaldose už savo žuvusį sūnų Hammamą ir kitus žuvusiuosius per bailų pasikėsinimą Dohoje“, – trumpame pareiškime tvirtino „Hamas“.
„Hamas“ nepateikė jokios Kh. al-Hayya nuotraukos, kuri būtų daryta ketvirtadienį vykusiose penkių „Hamas“ pareigūnų ir katariečio sargybinio, žuvusių per antradienį suduotą smūgį, laidotuvėse.
