TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“: vyriausiasis derybininkas išgyveno Izraelio smūgį Katare

2025-09-12 21:25 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 21:25

Palestiniečių smogikų grupuotė „Hamas“ penktadienį pareiškė, kad jos vyriausiasis derybininkas pokalbiuose dėl paliaubų Gazos Ruože Khalilas al-Hayya išgyveno anksčiau šią savaitę suduotą Izraelio smūgį į „Hamas“ kompleksą Dohoje.

Izraelio ir „Hamas“ karas (nuotr. SCANPIX)

Palestiniečių smogikų grupuotė „Hamas" penktadienį pareiškė, kad jos vyriausiasis derybininkas pokalbiuose dėl paliaubų Gazos Ruože Khalilas al-Hayya išgyveno anksčiau šią savaitę suduotą Izraelio smūgį į „Hamas" kompleksą Dohoje.

„Ėmusis specialių saugumo priemonių, dr. Khalilas al-Hayya (…) Katare dalyvavo laidotuvių pamaldose už savo žuvusį sūnų Hammamą ir kitus žuvusiuosius per bailų pasikėsinimą Dohoje“, – trumpame pareiškime tvirtino „Hamas“.

„Hamas“ nepateikė jokios Kh. al-Hayya nuotraukos, kuri būtų daryta ketvirtadienį vykusiose penkių „Hamas“ pareigūnų ir katariečio sargybinio, žuvusių per antradienį suduotą smūgį, laidotuvėse.

