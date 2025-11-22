Šis desertas nustebins visus: pagaminti reikia vos 4 ingredientų

Tai klasikinis skanėstas, kurio paruošimas paprastas, o rezultatas nustebins net išrankiausius smaližius.
Mini pavlovoms reikės:
- Kiaušinių baltymų;
- Cukraus (dvigubai daugiau, negu sveria baltymai);
- Grietinėlės;
- Šviežių uogų papuošimui.
Gaminimo eiga
- Pasverkite baltymus ir į plakamą masę po truputį berkite cukrų. Proporcija paprasta – cukraus reikia dvigubai daugiau nei baltymų;
- Išplaktą masę suformuokite lizdelius ant kepimo popieriumi išklotos skardos;
- Kepkite apie 1,5 valandos 100 laipsnių šilumos temperatūroje;
- Atvėsusias pavlovas pripildykite grietinėle ir papuoškite mėgstamomis uogomis.
