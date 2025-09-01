Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nuo kitų metų įsigaliosiantį cukraus mokestį siūloma atidėti

2025-09-01 09:32 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 09:32

Iki 2027-ųjų sausio siūloma atidėti nuo kitų metų įsigaliosiantį vadinamąjį cukraus mokestį. 

Cukraus mokestis (tv3.lt koliažas)

Iki 2027-ųjų sausio siūloma atidėti nuo kitų metų įsigaliosiantį vadinamąjį cukraus mokestį. 

REKLAMA
0

Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščionių šeimų sąjungos frakcijos Seime narys Rimas Jonas Jankūnas įregistravo tai numatančias Akcizų įstatymo pataisas. 

Jo teigimu, jei cukrus dėl akcizų nulemtų ekonominių priežasčių būtų pakeistas pavojingesniais sveikatai saldikliais, tai galėtų sukelti didelę žalą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„2022 m. atlikta 25 tyrimų, atitinkančių nustatytus atrankos kriterijus, analizė, kurioje dalyvavo beveik 4 mln. tiriamųjų, parodė ryšį tarp dirbtinių saldiklių vartojimo ir mirties rizikos. Šios metaanalizės duomenimis, dirbtinius saldiklius vartojusių asmenų mirties rizika buvo 13 proc. didesnė. Be to, dirbtinių saldiklių vartojimas galėjo padidinti vėžio riziką Europoje. (...) Taip pat nustatyta, kad kai kurie plačiai vartojami saldikliai gali pažeisti kraujagyslių vidinio dangalo – endotelio – funkciją“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte. 

REKLAMA
REKLAMA

Atidėjus įstatymo įsigaliojimą, Sveikatos apsaugos ministerija, anot R. J. Jankūno, galės pasiūlyti gyventojų  sveikatai mažiau žalingą saldintų gėrimų apmokestinimo akcizais mechanizmą.

REKLAMA

ELTA primena, kad birželio mėnesį Seimas pritarė siūlymui nuo 2026-ųjų įvesti akcizą saldiesiems gėrimams.

Akcizas, priklausomai nuo cukraus kiekio, bus taikomas nealkoholiniams saldintiems gėrimams, kuriuose yra daugiau nei 2,5 gramai pridėtinių cukrų (100 ml gėrimo). Mokestis bus taikomas tokių gėrimų paruošimui naudojamiems koncentratams.

Nuo akcizo bus atleidžiami maisto produktų gamybai skirti saldinti gėrimai, viešojo maitinimo įstaigose pagaminti nefasuoti, taip pat farmacijos produktų, medicinos priemonių, maisto papildų, kūdikių mišinių gamybai skirti saldinti gėrimai.

Skaičiuojama, kad per metus cukraus mokestis biudžetą papildytų 25 mln. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų