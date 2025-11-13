Įspėja šiuos populiarius daiktus namuose turinčius lietuvius: jie gali sukelti gaisrą

Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba socialiniame tinkle „Facebook“ dalijasi priminimu, ką svarbu žinoti apie jų laikymą ir krovimą, kad išvengtumėte gaisro namuose ar bent sumažintumėte jo riziką.
Patarė, kaip sumažinti gaisro namuose riziką
Kelios klaidos gali kelti grėsmę ne tik turtui, bet ir gyvybei – kad juos apsaugotumėte, verta įsiminti kelis aktualius patarimus visiems elektrinių mikrojudumo priemonių savininkams.
„Netinkamas elektrinių mikrojudumo priemonių (elektrinis paspirtukas, elektrinė riedlentė, elektrinis balansinis vienratis, riedis ir pan.) turinčių Ličio jonų baterijas laikymas ir (ar) krovimas kelia grėsmę žmogaus gyvybei, bei jo turtui.
Siekiant išvengti ar sumažinti gaisro kilimo riziką svarbu žinoti kokios laikymo ir (ar) krovimo sąlygos yra netinkamos:
X Nelaikykite ir nekraukite elektrinių mikrojudumo priemonių šalia medinių pastatų;
X Nelaikykite ir nekraukite elektrinių mikrojudumo priemonių koridoriuose, laiptinėse bei kituose iš pastato išeiti skirtuose keliuose;
X Nelaikykite ir nekraukite elektrinių mikrojudumo priemonių šalia degių medžiagų ar daiktų;
X Nekraukite elektrinių mikrojudumo priemonių ten kur jas tiesiogiai gali paveikti saulės spinduliai ar aukšta temperatūra;
X Nekraukite elektrinių mikrojudumo priemonių uždengus jų aušinimo angas;
X Nenaudokite įkroviklių, kurių laidai yra pažeisti, susidėvėję ar per daug kaista;
X Nepalikite įkraunamos mikrojudrumo priemonės be priežiūros.
X Elektrinių mikrojudumo priemonių naudojimas ne pagal paskirtį, jų savavališkas modifikavimas, nesilaikant pardavėjo ir gamintojo istrukcijų, apribos galimybę pasinaudoti įstatymine ir (ar) komercine garantijomis“, – priminimu dalijosi Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
