  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Įspėja šiuos populiarius daiktus namuose turinčius lietuvius: jie gali sukelti gaisrą

2025-11-13 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 15:10

Elektriniai paspirtukai, kaip ir kitos mikrojudumo priemonės su ličio jonų baterijomis – populiarios lietuvių namuose. Vis tik ugniagesiai primena, kad netinkamas jų laikymas ar krovimas gali turėti liūdnas pasekmes ir sukelti gaisrą namuose.

Gaisras, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

0

Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba socialiniame tinkle „Facebook“ dalijasi priminimu, ką svarbu žinoti apie jų laikymą ir krovimą, kad išvengtumėte gaisro namuose ar bent sumažintumėte jo riziką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patarė, kaip sumažinti gaisro namuose riziką

Kelios klaidos gali kelti grėsmę ne tik turtui, bet ir gyvybei – kad juos apsaugotumėte, verta įsiminti kelis aktualius patarimus visiems elektrinių mikrojudumo priemonių savininkams.

„Netinkamas elektrinių mikrojudumo priemonių (elektrinis paspirtukas, elektrinė riedlentė, elektrinis balansinis vienratis, riedis ir pan.) turinčių Ličio jonų baterijas laikymas ir (ar) krovimas kelia grėsmę žmogaus gyvybei, bei jo turtui.

Siekiant išvengti ar sumažinti gaisro kilimo riziką svarbu žinoti kokios laikymo ir (ar) krovimo sąlygos yra netinkamos:

X Nelaikykite ir nekraukite elektrinių mikrojudumo priemonių šalia medinių pastatų;

X Nelaikykite ir nekraukite elektrinių mikrojudumo priemonių koridoriuose, laiptinėse bei kituose iš pastato išeiti skirtuose keliuose;

X Nelaikykite ir nekraukite elektrinių mikrojudumo priemonių šalia degių medžiagų ar daiktų;

X Nekraukite elektrinių mikrojudumo priemonių ten kur jas tiesiogiai gali paveikti saulės spinduliai ar aukšta temperatūra;

X Nekraukite elektrinių mikrojudumo priemonių uždengus jų aušinimo angas;

X Nenaudokite įkroviklių, kurių laidai yra pažeisti, susidėvėję ar per daug kaista;

X Nepalikite įkraunamos mikrojudrumo priemonės be priežiūros.

X Elektrinių mikrojudumo priemonių naudojimas ne pagal paskirtį, jų savavališkas modifikavimas, nesilaikant pardavėjo ir gamintojo istrukcijų, apribos galimybę pasinaudoti įstatymine ir (ar) komercine garantijomis“, – priminimu dalijosi Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

