  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Jokiu būdu savo balkone nepalikite 1 dalyko: gali baigtis skaudžiai

2025-11-06 13:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-06 13:50

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba vakar socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo įrašu apie nelaimę, kuri vos nesibaigė tragedija Šilutės rajone. Tarnybos pareigūnai primena, kad net menkiausias neatsargumas su pelenais gali sukelti didžiulį pavojų – pakanka vienos žarijos, kad ugnis išplistų akimirksniu. Šįkart gaisrą sukėlė balkone paliktas kibiras su rusenančiais pelenais. Laimei, žmonės spėjo laiku sureaguoti ir padedami ugniagesių išsigelbėjo.

Balkonas BNS Foto

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pareigūnai akcentuoja, kad tai dar vienas priminimas, jog dūmų detektoriai ir saugus elgesys su ugnimi gali išgelbėti gyvybes.

Ragina nepalikti pelenų balkone

Pasak ugniagesių, net ir atrodantys atvėsę pelenai gali ilgai išlaikyti karštį, todėl jų negalima palikti prie degių medžiagų ar namų konstrukcijų.

„Rusenantys pelenai balkone sukėlė gaisrą.

Šiandien vidurdienį Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai skubėjo į Šilutės seniūnijoje esantį Macikų kaimą. Gyventojai pranešė, jog dviejų aukštų mūriniame daugiabutyje dega balkonas.

Namuose buvusi buto savininkė, pamačiusi liepsnas, pašaukė kaimynus. Dūmai jau veržėsi ir į kambarį. Atbėgę žmonės bandė gesinti gaisrą ir gelbėti moterį.

Netrukus atvyko ir ugniagesiai gelbėtojai ir visus tris žmones išvedė į lauką. Autonominio dūmų detektoriaus, kuris apie gaisrą būtų pranešęs anksčiau, bute nebuvo.

Pasak Šilutės PGT vyresniosios specialistės Eglės Vaitkutės, šio gaisro priežastis – balkone paliktas kibiras, kuriame buvo supilti rusenantys pelenai:

„Kaip ugniagesiams sakė buto savininkė, ji šiandien susėmė krosnyje buvusius vakarykščius pelenus ir, supylusi į metalinį kibirą, paliko juos balkone. Kibiras buvo neuždengtas ir smarkiai įkaitęs, nuo jo užsidegė balkone buvę daiktai, liepsnos persimetė ir į balkono stogelį, nuo karščio skilo svetainės lango stiklas.“

Ugniagesiai gelbėtojai primena, kad pelenus būtina laikyti uždengtuose metaliniuose induose lauke, atokiau nuo pastatų ir degių medžiagų.

Indą statykite ant nedegaus paviršiaus – betono, plytų ar žvyro ir palikite atvėsti bent 48–72 val.

Net jei pelenai atrodo šalti, juose gali būti žarijų. Tik po kelių dienų juos galima išmesti ar panaudoti, pavyzdžiui, sode“, – rašoma įraše. 

