Tragedija Bosnijoje: per gaisrą slaugos namuose žuvo 10 žmonių, dešimtys sužeistų

Gaisras antradienio vakarą kilo slaugos namuose Tuzloje Bosnijos ir Hercegovinos šiaurės rytuose.
Nuotraukose iš nelaimės vietos matėsi iš vieno viršutinių aukštų kylantys dūmai. Gaisro priežastis kol kas nežinoma.
Liepsnos įsiplieskė 21.00 val. ir po valandos buvo užgesintos, savo portale pranešė stotis „Federalna TV“. Trys sužeistieji gydomi reanimacijoje.
Tuzlos universitetinės klinikos duomenimis, septyni asmenys gydomi dėl apsinuodijimo anglies monoksidu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!