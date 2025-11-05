 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tragedija Bosnijoje: per gaisrą slaugos namuose žuvo 10 žmonių, dešimtys sužeistų

2025-11-05 08:14 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 08:14

Per gaisrą slaugos namuose Bosnijoje žuvo 10 žmonių ir dar apie 20 buvo sužeisti, pranešė policija.

Bosnija ir Hercegovina (nuotr. Pexels)

Per gaisrą slaugos namuose Bosnijoje žuvo 10 žmonių ir dar apie 20 buvo sužeisti, pranešė policija.

0

Gaisras antradienio vakarą kilo slaugos namuose Tuzloje Bosnijos ir Hercegovinos šiaurės rytuose.

Nuotraukose iš nelaimės vietos matėsi iš vieno viršutinių aukštų kylantys dūmai. Gaisro priežastis kol kas nežinoma.

Liepsnos įsiplieskė 21.00 val. ir po valandos buvo užgesintos, savo portale pranešė stotis „Federalna TV“. Trys sužeistieji gydomi reanimacijoje.

Tuzlos universitetinės klinikos duomenimis, septyni asmenys gydomi dėl apsinuodijimo anglies monoksidu.

