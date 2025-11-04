Atėjusi į kapines šeima išvydo kraupų vaizdą: bėgo neatsisukdami

Kapas užsiliepsnojo apie 22.25 val. ir apėmė vieną iš kapų, esančių evangelikų kapinių dalyje. Liepsnos greitai išplito, o į orą pakilo daugiau nei 10 metrų aukščio ugnies stulpas, rašoma fakt.pl.
Kapinėse sprogus žvakei pasipylė liepsnos
„Sprogo kapų žvakė – tai buvo girdėti iš tolo. Po akimirkos į viršų šovė maždaug dešimties metrų aukščio liepsnos stulpas“, – pasakoja Piotras Pęcherskis, kuris tuo metu buvo kapinėse su šeima.
„Aš pranešiau apie gaisrą, ir ugniagesiai iš Bankowa gatvės atvyko per penkias minutes. Kai jie pradėjo gesinti gaisrą, išgirdome dar vieną duslų sprogimą. Gali būti, kad dėl staigaus atšalimo įtrūko antkapis“, – pridūrė įvykio liudininkas.
Gaisras greitai apėmė antkapį ir viską aplink jį, o pelenai pasklido po netoliese esančią gatvę ir nusėdo ant stovinčių automobilių.
„Mano automobilis buvo visiškai padengtas pelenais“, – pridūrė Piotras interviu portalui „LM“.
Ugniagesiai į įvykio vietą atvyko iškart ir per kelias minutes suvaldė situaciją. Laimei, niekas nenukentėjo.
Gaisro priežastis dar tiksliai nenustatyta, tačiau preliminarūs duomenys rodo, kad galėjo sprogti kapo žvakė.
