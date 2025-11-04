 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Atėjusi į kapines šeima išvydo kraupų vaizdą: bėgo neatsisukdami

2025-11-04 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 15:10

Lapkričio 1-ąją, per Visų Šventųjų dieną, Lenkijoje, Konino kapinėse, pasigirdo galingas sprogimas ir kilo gaisras – liepsna pakilo net į 10 metrų aukštį. 

Šeima, kapinės (nuotr. 123rf.com, Fotodiena)

Lapkričio 1-ąją, per Visų Šventųjų dieną, Lenkijoje, Konino kapinėse, pasigirdo galingas sprogimas ir kilo gaisras – liepsna pakilo net į 10 metrų aukštį. 

REKLAMA
0

Kapas užsiliepsnojo apie 22.25 val. ir apėmė vieną iš kapų, esančių evangelikų kapinių dalyje. Liepsnos greitai išplito, o į orą pakilo daugiau nei 10 metrų aukščio ugnies stulpas, rašoma fakt.pl.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kapinėse sprogus žvakei pasipylė liepsnos

„Sprogo kapų žvakė – tai buvo girdėti iš tolo. Po akimirkos į viršų šovė maždaug dešimties metrų aukščio liepsnos stulpas“, – pasakoja Piotras Pęcherskis, kuris tuo metu buvo kapinėse su šeima.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš pranešiau apie gaisrą, ir ugniagesiai iš Bankowa gatvės atvyko per penkias minutes. Kai jie pradėjo gesinti gaisrą, išgirdome dar vieną duslų sprogimą. Gali būti, kad dėl staigaus atšalimo įtrūko antkapis“, – pridūrė įvykio liudininkas.

REKLAMA

Gaisras greitai apėmė antkapį ir viską aplink jį, o pelenai pasklido po netoliese esančią gatvę ir nusėdo ant stovinčių automobilių.

„Mano automobilis buvo visiškai padengtas pelenais“, – pridūrė Piotras interviu portalui „LM“.

Ugniagesiai į įvykio vietą atvyko iškart ir per kelias minutes suvaldė situaciją. Laimei, niekas nenukentėjo.

Gaisro priežastis dar tiksliai nenustatyta, tačiau preliminarūs duomenys rodo, kad galėjo sprogti kapo žvakė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų