„Dacia“ atnaujina savo bestselerius: naujas dizainas, galingesnis hibridas ir analogų neturinti versija su dujų įranga

Didžiausios permainos – po variklio gaubtu. Pristatoma nauja, 155 AG hibridinė pavara, kuri iškart montuojama į „Jogger“, o 2026 m. pabaigoje pirmą kartą pasirodys ir „Sandero Stepway“ modelyje. Ne mažiau svarbi naujiena – atnaujintas 120 AG „Eco-G“ variklis, varomas dujomis, kuris pagaliau bus siūlomas su šešių pavarų dvigubos sankabos automatine pavarų dėže.
„Dacia“ taip pat atliko keletą reikšmingų patobulinimų „Sandero“, „Sandero Stepway“ ir „Jogger“ modelių išvaizdoje. Nuo šiol visi šie atnaujinti modeliai bus komplektuojami su naujais LED žibintais, kuriuos matysime apverstos „T“ raidės motyvą.
„Sandero Stepway“ ir „Jogger“ modelių kėbulo apsaugos nuo šiol bus gaminamos iš naujos, pačios „Dacia“ sukurtos „Starkle“ medžiagos, kurios sudėtyje – 20 proc. perdirbto plastiko. Ši medžiaga yra atsparesnė įbrėžimams ir jos gamyba yra ekologiškesnė.
Viduje vairuotojus pasitiks naujas 10 colių multimedijos ekranas su navigacija, belaidis telefono įkroviklis ir atnaujintas 7 colių skaitmeninis prietaisų skydelis. Taip pat visuose modeliuose diegiama protinga „YouClip“ sistema – tai keli tvirtinimo taškai salone, prie kurių galima lengvai prijungti įvairius priedus: planšetės laikiklį, dėklą akiniams ar pirkinių krepšį.
Kartu su naujomis, ES reikalavimus atitinkančiomis saugumo sistemomis, „Dacia“ įdiegė ir protingą sprendimą – „My Safety“ mygtuką. Jis leidžia vairuotojui vienu paspaudimu greitai pasirinkti savo pageidaujamą pagalbinių sistemų konfigūraciją ir išvengti naršymo po meniu.
„Dacia“ inžinerinis šedevras – unikali hibridinė sistema
Kartu su šiais modeliais buvo pristatytos naujos „Dacia Duster“ ir Dacia Bigster“ modelių versijos – „Hybrid-G 150 4x4“. Pasak gamintojo, ši modifikacija yra tikras „šveicariškas peiliukas“: ji sujungia hibridinę pavarą, galimybę naudoti pigesnes suskystintas dujas ir visų varančiųjų ratų sistemą.
Sistema veikia išties genialiai. Priekinius ratus suka 1,2 litro darbinio tūrio „Mild-hybrid“ tipo benzininis variklis (140 AG), galintis veikti ir dujomis. Jis poruojamas su 6 pavarų automatine dvigubos sankabos dėže.
Tuo tarpu galinius ratus suka išskirtinai tik elektros variklis (31 AG), turintis savo atskirą 2 pavarų dėžę. Taip sukuriama išmani, kardaninio veleno neturinti „e-4x4“ pavara.
Šis sudėtingas derinys suteikia unikalių privalumų. Dėl dviejų 50 litrų talpos bakų (vienas benzinui, kitas – dujoms), bendras nuvažiuojamas atstumas gali siekti net 1500 kilometrų.
Mieste sistema leidžia iki 60 proc. laiko važiuoti vien elektra, o galimybė naudoti dujas, eksploatacijos kaštus, palyginti su benzinine 4x4 versija, sumažina apie 30 proc. Be to, gale esantis elektros variklis užtikrina momentinę trauką praradus sukibimą ir pagerina pravažumą bekelėje.
Kartu su šia naujove, atnaujinama ir visa „Duster“ variklių gama. Pirkėjai galės rinktis ir galingesnę „Hybrid 155“ pilno hibrido versiją, „Mild Hybrid 140“ ir galingesnį dujinį „Eco-G 120“ variantą.
Visi šie varikliai bus prieinami užsakymams iki šių metų pabaigos.
