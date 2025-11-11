 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Prisimenate filmą „Kaip Grinčas Kalėdas vogė“? Štai kaip šie aktoriai atrodo dabar

2025-11-11 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 10:55

Holivudo aktorius Jimas Carrey po 25 metų vėl susitiko su Taylor Momsen – aktore ir dainininke, kuri vaikystėje kartu su juo vaidino legendinėje kalėdinėje juostoje „Kaip Grinčas Kalėdas vogė“. 

Kaip Grinčas Kalėdas vogė
6

Holivudo aktorius Jimas Carrey po 25 metų vėl susitiko su Taylor Momsen – aktore ir dainininke, kuri vaikystėje kartu su juo vaidino legendinėje kalėdinėje juostoje „Kaip Grinčas Kalėdas vogė". 

0

Abi žvaigždės lapkričio 8-ąją dalyvavo 2025 m. „Rock & Roll Hall of Fame“ įšventinimo ceremonijoje, kurioje buvo pagerbta grupė „Soundgarden“.

Aktoriai susitiko po 25 metų

63 metų komikas, geriausiai žinomas iš filmų „Eisas Ventūra“ ir „Kaukė“, pasveikino grupę su įtraukimu į garbės sąrašą ir surengė linksmą įžanginę kalbą. Tuo metu 32-ejų T. Momsen – dabar žinoma kaip roko grupės „The Pretty Reckless“ vokalistė – pasirodė scenoje kartu su „Soundgarden“.

Dar prieš ceremoniją Jimas ir Taylor spėjo pasikalbėti bei kartu nusifotografuoti ant raudonojo kilimo – tai buvo pirmas jų susitikimas nuo 2000-ųjų, kai jie kartu kūrė filmą apie legendinį Grinčą.

„Mes nesimatėme nuo „Grinčo“ laikų,“ – šypsodamasis žurnalistams sakė J. Carrey.

„25 metai!“ – su juoku atkirto Taylor.

Filme J. Carrey atliko pagrindinį vaidmenį – Grinčo, nekenčiančio Kalėdų, o tuomet vos septynerių Taylor vaidino mieląją Sindę Lu Hu  iš daktaro Siuso pasakos.

Kalbėdama su žurnalu „People“, T. Momsen pasidalijo šiltais prisiminimais iš filmavimo aikštelės: „Jimas visada mane saugojo, buvo labai malonus. Visa „Grinčo“ filmavimo patirtis buvo tiesiog nuostabi. Stebėti, kaip jis dirba – kaip menininkas, kuris labai rimtai žiūri į savo amatą – paliko man stiprų įspūdį. Dabar, būdama suaugusi, pagaliau galėjau jam tai pasakyti.“

Dar prieš renginį Taylor laidoje „Call Her Daddy“ prisipažino, kad vaikystėje niekada nematė, kaip iš tikrųjų atrodo J. Carrey – filmavimo metu jis visada būdavo pasislėpęs po žaliu, storu grimu.

„Man jis visada buvo tiesiog Jimas – visada su grimu, visada labai linksmas, nuoširdus ir nuostabus. Bet juokingiausia, kad aš net nežinojau, kaip jis atrodo be grimo! Tik per filmo premjerą kažkas man parodė ir pasakė: „Štai tas – Jimas.“ Aš tik tada pirmą kartą jį pamačiau“, – pasakojo aktorė. 

