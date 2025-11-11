Masiškai plinta 73-ejų Vladimiro Putino šis vaizdo įrašas: ranka užminė mįslę

Praėjusią savaitę nufilmuotoje medžiagoje iš konferencijos Rusijoje 73 metų šalies vadovo dešinė ranka atrodo liguistai liesa, susiraukšlėjusi, išmarginta išryškėjusiomis venomis. Stovėdamas Putinas laikė rankas sugniaužtas kumščiais prie šonų – kai kurie komentatoriai teigė, kad tai atrodė skausmingai.
Kilo diskusijos
Buvęs Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka savo paskyroje taip pat pakomentavo įrašą, klausadamas: „Kas vyksta su Putino rankomis šiame vaizdo įraše? Jos atrodo tarsi svetimos kūnui – patinusios, išmargintos venomis.“
Ukrainos žurnalistas Dmytro Gordonas leidiniui „Mirror“ sakė, kad Putinas „laikė rankas sugniaužtas į skaudančius kumščius – venos buvo išsipūtusios ir ryškiai matomos.“
What's with Putin's hands in this video? https://t.co/hF5yqgEFei pic.twitter.com/xl5Wopj2ID— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 9, 2025
Diskusijos dėl Putino rankų internete primena ankstesnes spėliones dėl buvusio JAV prezidento Donaldo Trumpo rankų, kuriose dažnai buvo pastebimos mėlynės.
Baltųjų rūmų atstovė Karoline Leavitt tuomet aiškino, kad mėlynės galėjo atsirasti dėl „dažnų rankos paspaudimų ir aspirino vartojimo“, nurodydama, jog Trumpui diagnozuota lėtinė veninė stazė – sutrikimas, kai venos sunkiau išpumpuoja kraują atgal į širdį.
Putino sveikata jau ne vienerius metus yra įvairių spėlionių objektas. Nuo 2022-ųjų vis pasirodo gandų apie galimas ligas ar net jo artėjančią mirtį.
Dar 2024 m. spalį Kremlius buvo priverstas pripažinti, kad Putinas trumpam buvo hospitalizuotas Maskvoje po to, kai dvi savaites nesirodė viešumoje.
Tų pačių metų lapkritį Antonas Heraščenka jau buvo atkreipęs dėmesį į vaizdo įrašą, kuriame Putino rankos „atrodė sustingusios ir beveik nejudėjo“.
Spekuliacijoms naują postūmį davė ir rugsėjį Pekine užfiksuotas pokalbis tarp Putino ir Kinijos premjero Xi Jinpingo. Tada Rusijos vadovas kalbėjo apie organų transplantacijos technologijas, teigdamas, kad „žmogaus organus galima nuolat persodinti, todėl žmonės gali gyventi ilgiau ir atrodyti jaunesni“.
„Anksčiau retas sulaukdavo 70-ies, o dabar 70 – dar vaikas. Galbūt ateityje gyvensime ir iki 150 metų“, – teigė Putinas.
