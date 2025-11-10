Kremlius neigia, kad Lavrovas užsitraukė Putino rūstybę

Spėliojimai apie S. Lavrovo ateitį kilo po pranešimų apie įtemptą pokalbį telefonu su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio, po kurio buvo atšauktas planuotas V. Putino ir prezidento Donaldo Trumpo susitikimas.
S. Lavrovo nebuvo matyti ir Kremliaus vadovo praeitą savaitę surengtame ir per televiziją transliuotame susitikime su aukštais pareigūnais dėl branduolinių bandymų, jis nebuvo paskirtas ir Rusijos atstovu šį mėnesį Pietų Afrikoje įvyksiančiame D20 viršūnių susitikime, kuriame paprastai dalyvauja vietoje V. Putino.
„Visi šie pranešimai yra absoliučiai melagingi“, – atsakydamas į naujienų agentūros AFP klausimą apie tariamą konfliktą žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas ir pridūrė, kad S. Lavrovas vis dar dirba.
„Kai vyks atitinkami vieši renginiai, tada jį ir pamatysite.“
Rusijos politikos sunkiasvoris 75-erių S. Lavrovas užsienio reikalų ministro pareigas eina jau 21 metus ir yra ilgiausiai dirbantis V. Putino kabineto narys.
Rusijos užsienio reikalų ministerijos internetinėje svetainėje skelbiama, kad S. Lavrovas paskutinį kartą viešai pasirodė spalio 28 d. tiesioginės transliacijos metu, nors nuo to laiko buvo paskelbta keletas vaizdo įrašų su jo interviu.
Spalį D. Trumpas atidėjo planuotą susitikimą su V. Putinu, kurio metu planavo aptarti karo Ukrainoje klausimą, ir Maskvai pritaikė naujų sankcijų, pareikšdamas, kad Kremliaus lyderis nėra rimtai nusiteikęs užbaigti konfliktą.
S. Lavrovas, garsėjantis savo sarkazmu ir kartais nepadoriomis pastabomis, rugpjūčio mėnesį lydėjo V. Putiną į Aliaską, kur vyko susitikimas su D. Trumpu, o duodamas interviu žiniasklaidai vilkėjo marškinėlius su užrašu „SSRS“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!