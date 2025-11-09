Lavrovas teigia esą pasirengęs susitikti su Rubio

Tai jis pareiškė Rusijos valstybinei naujienų agentūrai „Ria Novosti“, kuria remiasi agentūra „Reuters“.
„Valstybės sekretorius ir aš suprantame reguliaraus bendravimo būtinybę, – sakė S. Lavrovas. – Tai svarbu aptariant Ukrainos klausimą ir skatinant dvišalę darbotvarkę. Todėl mes bendraujame telefonu ir esame pasirengę, esant poreikiui, susitikti asmeniškai“.
