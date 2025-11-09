 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Lavrovas teigia esą pasirengęs susitikti su Rubio

2025-11-09 11:54 / šaltinis: ELTA
2025-11-09 11:54

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad yra pasirengęs susitikti su JAV valstybės sekretoriumi Marcu Rubio, tačiau Maskva neatsisakys savo pagrindinių sąlygų dėl karo Ukrainoje užbaigimo.

Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)

0

Tai jis pareiškė Rusijos valstybinei naujienų agentūrai „Ria Novosti“, kuria remiasi agentūra „Reuters“.

„Valstybės sekretorius ir aš suprantame reguliaraus bendravimo būtinybę, – sakė S. Lavrovas. – Tai svarbu aptariant Ukrainos klausimą ir skatinant dvišalę darbotvarkę. Todėl mes bendraujame telefonu ir esame pasirengę, esant poreikiui, susitikti asmeniškai“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

