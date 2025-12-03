M.A.M.A. nominantai atrinkti pagal „Grammy“ principus: Martynas Tyla žada netikėtumų

Martyno teigimu, šiais metais tarybos susitikimas įvyko labai sklandžiai – viskas praėjo be didesnių ginčų. Tai lėmė geras pasiruošimas.
„Kaip sakome, šiemet viską išsprendėme gana greitai, su palyginti nedaug ginčų. Visada vertiname pagal tai, kiek laiko užtrunka sprendimų priėmimas, o šiemet sutilpome į 2 valandas. Namų darbai buvo atlikti gerai, todėl ilgai neužtrukome. Iš visų nominacijų turbūt tik dėl vienos turėjome ilgesnę diskusiją, tačiau ir ją galiausiai išsprendėme balsavimo būdu“, – pasakojo jis.
Pasikeitusi sistema
Pasak jo, anksčiau yra tekę nominantus rinkti ir kone visa dieną. Dabar, sistemai pasikeitus, sprendimai priimami greičiau.
„Yra buvę, kad užtrukdavome ir 5 valandas, ir 4, o pirmaisiais metais – net iki 7 valandų. Tačiau tai trukdavo ne todėl, kad negalėdavome išrinkti nugalėtojų, o todėl, kad pati sistema dar nebuvo išdirbta. Nebuvome atradę būdų, kaip procesą paspartinti, kad susirinkus nereikėtų kiekvieno atlikėjo vėl klausyti, peržiūrinėti ir taip toliau.
Dabar viskas vyksta kitaip. Iš anksto paruošiama ir nariams išsiunčiama anketa su atlikėjais, grupėmis ir informacija apie juos. Jie turi atlikti „namų darbus“ – surašyti savo pozicijas ir vertinimus. Vėliau, gavę jų atsakymus, mes matematiškai suskaičiuojame, kas surinko daugiausia taškų ir kas – mažiausiai paminėjimų, paprastai tariant.
Ši sistema nėra mūsų pačių sugalvota – naudojame tokią pačią metodiką, kokia taikoma didžiuosiuose pasaulio muzikos apdovanojimuose, pavyzdžiui, „Grammy“, – teigė Martynas.
Netikėtumai žiūrovams
Pasakodamas apie būsimus M.A.M.A. apdovanojimus, M. Tyla atskleidė, kad žiūrovai tikrai gali tikėtis netikėtumų.
„Lietuvos auditorijai tikrai bus staigmenų. Bus ir mažiau girdėtų vardų, bet kartu, kaip ir kasmet, bus ir labai gerai žinomų atlikėjų. Tikimės, kad tas „iš kur jie atsirado“ taps savotiška M.A.M.A. apdovanojimų dalimi, nes juk šių apdovanojimų tikslas ir yra populiarinti lietuvišką muziką. O nauji vardai atsiranda tik todėl, kad vienas ar kitas atlikėjas ar grupė per metus iš tiesų nuveikė gerų darbų ir buvo pastebėti.
Kai kuriose kategorijose matysime nemažai vadinamosios alternatyvios muzikos atlikėjų, kurie galbūt pernai dar nebuvo taip pastebimi. O šiemet jie jau tapo, galima sakyti, populiariosios muzikos dalimi“, – sakė pašnekovas.
Tiesa, kai kurių nominantų vardų vis dar laukiama, nes juos renka atskiros organizacijos.
„Iki kitos savaitės pabaigos bus išrinkti metų džiazo nominantai, kuriuos renka Lietuvos džiazo federacija. Ir Lietuvos metalo muzikos forumas renka Lietuvos metalo grupių pretendentus“, – kalbėjo vyras.
Laukia kolegų verdikto
Martynas taip pat pasidalijo, kad pagaliau išrinkus nominantus, užplūdo palengvėjimo jausmas. Dabar belieka sulaukti kolegų verdikto, kuris paaiškės jau netrukus.
„Jausmas tikrai geras, nes tiek aš, tiek kolegos paskutinėmis dienomis visada jaučiame tam tikrą įtampą. Visą tą informaciją reikia suvaldyti labai per trumpą laiką. Metai, už kuriuos skaičiuojami rezultatai, baigiasi sausio 1-ąją, todėl viskas turi būti išleista ir padaryta iki tos dienos. Suprantate, kad turime vos kelias dienas surinkti visą informaciją, ją suvesti ir patikrinti.
Aišku, ruoštis pradedame iš anksto – dar nuo vasaros renkame visus duomenis. Būna ilgi vakarai kontoroje ir ankstyvi rytai tam, kad vėliau viską galėtume padaryti laiku.
Šiandien jau viskas ramiau. Lauksime kolegų – Metalo forumo, Džiazo federacijos ir AVAKOS, kuri renka vaizdo klipų nominantus – penketukų. Visi šie penketukai bus paskelbti gruodžio 14 dieną Vilniuje“, – pasidalijo M.A.M.A. asociacijos pirmininkas.
M.A.M.A. apdovanojimų nominantų kriterijus galima rasti oficialiame apdovanojimų puslapyje.
Muzikos apdovanojimai M.A.M.A. įvyks 2026 metų vasario 20 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje. Bilietus į ceremoniją platina Bilietai.lt.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.