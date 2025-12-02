M.A.M.A. pristato Lietuvos atlikėjų kalėdinių dainų grojaraštį

Grojaraštyje „M.A.M.A. Kalėdos“ klausytojai ras Justino Jaručio, Jazzu, Marijono Mikutavičiaus, Roko Yan, Andriaus Mamontovo, Džordanos Butkutės, Jessicos Shy ir daugelio kitų kūrėjų specialiai Kalėdoms įrašytas dainas. Čia susipina skirtingi muzikos stiliai – nuo švelnių akustinių kūrinių iki modernių pop interpretacijų, todėl grojaraštis tinka tiek ramiam žiemos vakarui, tiek šventiniam šurmuliui.
„M.A.M.A. TOP40“ autoriai atskleidžia, kad šventinės lietuvių kūrėjų dainos gruodžio 26 dieną skambės ir per net 12 regioninių radijo stočių. Speciali Kalėdoms skirta laida sujungs populiariausius kūrinius ir dar kartą primins, kokia įvairi ir kūrybinga yra šiuolaikinė lietuviška muzika.
„Visada siekiame, kad lietuviška muzika skambėtų vis plačiau, o šventėms sukurti kūriniai nenusileistų užsienio Kalėdiniams hitams. Turime išties daug puikių lietuvių autorių dainų, kurias dabar paprasta rasti „Spotify“ grojaraštyje „M.A.M.A. Kalėdos“. Kviečiame pasinerti į šventinę nuotaiką ir mėgautis šiuo grojaraščiu“, – teigia redaktoriai.
Kviečiame pasiklausyti Lietuvos atlikėjų kalėdinių dainų grojaraščio „M.A.M.A. Kalėdos“:
