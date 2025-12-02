 
TV3 naujienos > Žmonės

M.A.M.A. pristato Lietuvos atlikėjų kalėdinių dainų grojaraštį

2025-12-02 10:47
2025-12-02 10:47

Vienas didžiausių lietuviškos muzikos grojaraščių „M.A.M.A. TOP40“ gruodį pasitinka su specialiai šventiniam laikotarpiui sukurtu „Spotify“ grojaraščiu, kuriame nugulė daugiau nei 50 Lietuvos kūrėjų kalėdinių dainų. Pasak grojaraščio redaktorių, ši iniciatyva jau tapo gražia kasmetine tradicija, suburiančia tūkstančius klausytojų, ieškančių šventiškos lietuviškos muzikos.

Grojaraštyje „M.A.M.A. Kalėdos“ klausytojai ras Justino Jaručio, Jazzu, Marijono Mikutavičiaus, Roko Yan, Andriaus Mamontovo, Džordanos Butkutės, Jessicos Shy ir daugelio kitų kūrėjų specialiai Kalėdoms įrašytas dainas. Čia susipina skirtingi muzikos stiliai – nuo švelnių akustinių kūrinių iki modernių pop interpretacijų, todėl grojaraštis tinka tiek ramiam žiemos vakarui, tiek šventiniam šurmuliui.

„M.A.M.A. TOP40“ autoriai atskleidžia, kad šventinės lietuvių kūrėjų dainos gruodžio 26 dieną skambės ir per net 12 regioninių radijo stočių. Speciali Kalėdoms skirta laida sujungs populiariausius kūrinius ir dar kartą primins, kokia įvairi ir kūrybinga yra šiuolaikinė lietuviška muzika.

„Visada siekiame, kad lietuviška muzika skambėtų vis plačiau, o šventėms sukurti kūriniai nenusileistų užsienio Kalėdiniams hitams. Turime išties daug puikių lietuvių autorių dainų, kurias dabar paprasta rasti „Spotify“ grojaraštyje „M.A.M.A. Kalėdos“. Kviečiame pasinerti į šventinę nuotaiką ir mėgautis šiuo grojaraščiu“, – teigia redaktoriai.

Kviečiame pasiklausyti Lietuvos atlikėjų kalėdinių dainų grojaraščio „M.A.M.A. Kalėdos“:

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

