Jazzu gyvenime – naujas etapas: palaikė ir mylimasis Tadas Gryn

Šio etapo pradžia – specialiai albumui kuriamas kvapas, tapęs simboline vartų į „Alisa 144“ pasaulį forma, rašoma spaudos pranešime.
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (39 nuotr.)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį (nuotr. spaudos pranešimo)
„Alisa 144“ – giliausių išgyvenimų ir tyros muzikos kelionė
Naujasis albumas klausytojams atvers itin asmenišką atlikėjos etapą – nuo jo šaknų iki viršūnių, nuo tamsos iki šviesos. Jazzu pasakoja, kad būtent šiuo metu kurta muzika gimė iš giliausių išgyvenimų, todėl yra žymiai atviresnė, žmogiškesnė ir labiau išgryninta.
Pirmą kartą naująjį „Alisa 144“ albumą bus galima gyvai išgirsti koncertų ture kitais metais:
Vasario 14 d. – „Žalgirio“ arena, Kaunas
Vasario 27 d. – „Švyturio“ arena, Klaipėda
Kovo 6 d. – „Twinsbet“ arena, Vilnius
Šiuose koncertuose scenoje vienu metu pasirodys net 100 muzikuojančių žmonių – choras, orkestro muzikantai ir pati Jazzu, kuri sugrįžta dar brandesnė ir drąsesnė.
„Po šią vasarą vykusio mano koncerto su orkestru supratau, kad būtent tokia muzika mane šiuo metu kelia aukštyn. Užkėliau sau kartelę taip aukštai, kad net mano vadybininkams žandikauliai atvipo“, – juokiasi Jazzu.
Koncertuose skambės tiek naujos dainos iš artėjančio albumo, tiek kūriniai, kurių klausytojai ilgai laukė – pavyzdžiui, „I’ll Be Gone“ ir kiti, kurie daugelį metų nebuvo koncertų programose.
Gruodžio 1 d. vykęs renginys nebuvo albumo pristatymas. Tai buvo konceptualus įvadas į artėjantį etapą – Jazzu pati vedė vakarą, dalijosi istorijomis apie kūrybinį procesą, apie laukiančius koncertus ir artimiausiems sugrojo keletą neišleistų kūrinių kartu su choru.
Kvapas – pirmasis tiltas į albumo pasaulį
Vakaro pabaigoje pristatytas vienetinis, rankų darbo namų kvapas ir žvakės, sukurtos specialiai „Alisa 144“ pasauliui. Kvapas leidžia pirmą kartą pajusti albumo nuotaiką – ne garsu, o aromatu. Jis prekyboje pasirodys jau netrukus.
„Muzika ir kvapas man yra dvi stipriausios sensorikos. Šis aromatas atsirado tada, kai gimė ir albumas – ir tapo pirmuoju kvietimu į jo pasaulį“, – sako Jazzu.
Šaltinis:
tv3.lt
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.
REKLAMA