  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Jazzu gyvenime – naujas etapas: palaikė ir mylimasis Tadas Gryn

2025-12-02 10:24
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 10:24

Gruodžio 1-ąją „Green Lakes Pressing“ vinilų gamykloje Jazzu susitiko su artimiausiais bičiuliais, kad atvertų pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį. Pats albumas pasirodys sausio mėnesį, tačiau atlikėja klausytojus į savo naują muzikinę erdvę norėjo įvesti kitaip – per pojūtį.

2

Šio etapo pradžia – specialiai albumui kuriamas kvapas, tapęs simboline vartų į „Alisa 144“ pasaulį forma, rašoma spaudos pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jazzu pristato pirmąją artėjančio albumo „Alisa 144“ dalį

„Alisa 144“ – giliausių išgyvenimų ir tyros muzikos kelionė

Naujasis albumas klausytojams atvers itin asmenišką atlikėjos etapą – nuo jo šaknų iki viršūnių, nuo tamsos iki šviesos. Jazzu pasakoja, kad būtent šiuo metu kurta muzika gimė iš giliausių išgyvenimų, todėl yra žymiai atviresnė, žmogiškesnė ir labiau išgryninta.

Pirmą kartą naująjį „Alisa 144“ albumą bus galima gyvai išgirsti koncertų ture kitais metais:

Vasario 14 d. – „Žalgirio“ arena, Kaunas

Vasario 27 d. – „Švyturio“ arena, Klaipėda

Kovo 6 d. – „Twinsbet“ arena, Vilnius

Šiuose koncertuose scenoje vienu metu pasirodys net 100 muzikuojančių žmonių – choras, orkestro muzikantai ir pati Jazzu, kuri sugrįžta dar brandesnė ir drąsesnė.

„Po šią vasarą vykusio mano koncerto su orkestru supratau, kad būtent tokia muzika mane šiuo metu kelia aukštyn. Užkėliau sau kartelę taip aukštai, kad net mano vadybininkams žandikauliai atvipo“, – juokiasi Jazzu.

Koncertuose skambės tiek naujos dainos iš artėjančio albumo, tiek kūriniai, kurių klausytojai ilgai laukė – pavyzdžiui, „I’ll Be Gone“ ir kiti, kurie daugelį metų nebuvo koncertų programose.

Gruodžio 1 d. vykęs renginys nebuvo albumo pristatymas. Tai buvo konceptualus įvadas į artėjantį etapą – Jazzu pati vedė vakarą, dalijosi istorijomis apie kūrybinį procesą, apie laukiančius koncertus ir artimiausiems sugrojo keletą neišleistų kūrinių kartu su choru.

Kvapas – pirmasis tiltas į albumo pasaulį

Vakaro pabaigoje pristatytas vienetinis, rankų darbo namų kvapas ir žvakės, sukurtos specialiai „Alisa 144“ pasauliui. Kvapas leidžia pirmą kartą pajusti albumo nuotaiką – ne garsu, o aromatu. Jis prekyboje pasirodys jau netrukus.

„Muzika ir kvapas man yra dvi stipriausios sensorikos. Šis aromatas atsirado tada, kai gimė ir albumas – ir tapo pirmuoju kvietimu į jo pasaulį“, – sako Jazzu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Filmo „SIENA“ išankstinė premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Jazzu pirmą kartą pasirodė viešumoje su mylimuoju Tadu Gryn (29)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

