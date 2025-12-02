Lietuvoje įžiebta vienintelė tokia eglė pasaulyje: ji atlieka ir svarbią misiją

Eglės idėjos autorius, dizaineris Mantas Mackevičius, jau trečius metus iš eilės tęsia šią tradiciją, kasmet praturtindamas ją naujomis idėjomis ir bendruomenės įsitraukimu. „Tai nėra tiesiog graži dekoracija, tai mūsų visų kūrinys. Kiekvienas gali prisidėti: atnešti žaisliuką, palikti linkėjimą ar paprasčiausiai ateiti ir pabūti. Ši eglė jungia mus visus“, – sako Mantas.
Šių metų eglė dar ir išmani. Jos lemputės ypatingos: prie jų galima prisijungti vietoje telefonu ir valdyti švytėjimą. Iš viso net per 100 skirtingų šviesos efektų, leidžiančių keisti spalvas, pulsavimo greiti ir ryškumą. Tai yra interaktyvus kūrinys, leidžiantis kiekvienam tapti šventės dalimi, rašoma pranešime spaudai.
Be to, eglė atlieka svarbią socialinę misiją, ji padeda gyvūnams rasti namus. Ant jos šakų kabo prieglaudose gyvenančių gyvūnų nuotraukos, kviečiančios žmones susimąstyti apie globą, rūpestį ir Kalėdų stebuklą tiems, kuriems labiausiai jo reikia.
Per įžiebimo šventė Šančiai virto tikru pasakos kampeliu. Kalėdų senelis su magišku skeptru prikėlė tris scenos legendas: Stasį Povilaitį, Elvisą Preslį ir Fredį Merkurį. Šie simboliniai pasirodymai džiugino mažuosius ir suaugusius, o šventės kulminacija tapo Baltijos cirko pasirodymas. Tai yra išskirtinė Šančių kultūrinė vieta, kuri puoselėja tradicijas.
„Ši eglė yra ne tik šviesa, bet ir jausmas. Joje susipina žmonės, istorijos, meilė gyvūnams ir technologijos. Ji gyva, nes ją kuria bendruomenė, ir šviečia taip ryškiai, nes kiekvienas įneša dalelę savo širdies“, – sako M. Mackevičius.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.