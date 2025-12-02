 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Lietuvoje įžiebta vienintelė tokia eglė pasaulyje: ji atlieka ir svarbią misiją

2025-12-02 10:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 10:02

Šančiai šiemet Kalėdas pasitiko su stebuklu, kurio pavydi net didieji miestai. Čia įžiebta vienintelė pasaulyje bendruomeniška ir išmani eglė, kuri vienija žmones, įtraukia kūrėjus ir net padeda gyvūnams rasti namus.

Šančiuose įžiebta vienintelė tokia pasaulyje bendruomeniška ir išmani eglė (nuotr. Organizatorių)

Šančiai šiemet Kalėdas pasitiko su stebuklu, kurio pavydi net didieji miestai. Čia įžiebta vienintelė pasaulyje bendruomeniška ir išmani eglė, kuri vienija žmones, įtraukia kūrėjus ir net padeda gyvūnams rasti namus.

REKLAMA
0

Eglės idėjos autorius, dizaineris Mantas Mackevičius, jau trečius metus iš eilės tęsia šią tradiciją, kasmet praturtindamas ją naujomis idėjomis ir bendruomenės įsitraukimu. „Tai nėra tiesiog graži dekoracija, tai mūsų visų kūrinys. Kiekvienas gali prisidėti: atnešti žaisliuką, palikti linkėjimą ar paprasčiausiai ateiti ir pabūti. Ši eglė jungia mus visus“, – sako Mantas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šių metų eglė dar ir išmani. Jos lemputės ypatingos: prie jų galima prisijungti vietoje telefonu ir valdyti švytėjimą. Iš viso net per 100 skirtingų šviesos efektų, leidžiančių keisti spalvas, pulsavimo greiti ir ryškumą. Tai yra interaktyvus kūrinys, leidžiantis kiekvienam tapti šventės dalimi, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, eglė atlieka svarbią socialinę misiją, ji padeda gyvūnams rasti namus. Ant jos šakų kabo prieglaudose gyvenančių gyvūnų nuotraukos, kviečiančios žmones susimąstyti apie globą, rūpestį ir Kalėdų stebuklą tiems, kuriems labiausiai jo reikia.

REKLAMA

Per įžiebimo šventė Šančiai virto tikru pasakos kampeliu. Kalėdų senelis su magišku skeptru prikėlė tris scenos legendas: Stasį Povilaitį, Elvisą Preslį ir Fredį Merkurį. Šie simboliniai pasirodymai džiugino mažuosius ir suaugusius, o šventės kulminacija tapo Baltijos cirko pasirodymas. Tai yra išskirtinė Šančių kultūrinė vieta, kuri puoselėja tradicijas.

„Ši eglė yra ne tik šviesa, bet ir jausmas. Joje susipina žmonės, istorijos, meilė gyvūnams ir technologijos. Ji gyva, nes ją kuria bendruomenė, ir šviečia taip ryškiai, nes kiekvienas įneša dalelę savo širdies“, – sako M. Mackevičius.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų