Iš Jessicos Shy – netikėta staigmena

Ji išleido naują dainą, pavadinimu „Rudenį rūkai“. Ši daina – bendras jos ir atlikėjos Elayork darbas.
Negaili pagyrų
Šiuo siurprizu gerbėjai liko tikrai patenkinti: peržiūros YouTube platformoje auga, o komentarų skiltyje plūsta teigiami klausytojų atsiliepimai.
Žmonės rašo:
„Jessica Shy, tavo vieta pasaulinė scena. Niekada nenustosiu to kartoti, pakartoti.“
„Kitoks kūrinys! Kupinas emocijos!“
„Įsimylėjau nuo pirmų sekundžių.“
„Šaunuolės, o taip pat ir komanda!“
Dainą galite išgirsti YouTube:
