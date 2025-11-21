 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Jessicos Shy – netikėta staigmena

2025-11-21 15:13
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 15:13

Garsiausia Lietuvos dainininkė Jessica Shy pasidalijo netikėta žinia – pristatė naują savo dainą.

Jessica Shy (nuotr. BNS)
11

Garsiausia Lietuvos dainininkė Jessica Shy pasidalijo netikėta žinia – pristatė naują savo dainą.

1

Ji išleido naują dainą, pavadinimu „Rudenį rūkai“. Ši daina – bendras jos ir atlikėjos Elayork darbas.

Jessica Shy
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jessica Shy

Negaili pagyrų

Šiuo siurprizu gerbėjai liko tikrai patenkinti: peržiūros YouTube platformoje auga, o komentarų skiltyje plūsta teigiami klausytojų atsiliepimai.

Žmonės rašo:

„Jessica Shy, tavo vieta pasaulinė scena. Niekada nenustosiu to kartoti, pakartoti.“

„Kitoks kūrinys! Kupinas emocijos!“

„Įsimylėjau nuo pirmų sekundžių.“

„Šaunuolės, o taip pat ir komanda!“

Dainą galite išgirsti YouTube:

 

