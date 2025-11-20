 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Jessicai Shy – nauja stulbinanti žinia

2025-11-20 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 13:25

Vakar Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA surengtoje apdovanojimų šventėje paskelbti klausomiausi šalies atlikėjai, kurių singlai ir albumai surinko milijonines perklausas. Įvertinimai pirmą kartą suteikti pagal atnaujintus sertifikavimo kriterijus. Išskirtinio pripažinimo sulaukė Jessica Shy.

Jessica Shy (nuotr. BNS)
63

Vakar Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA surengtoje apdovanojimų šventėje paskelbti klausomiausi šalies atlikėjai, kurių singlai ir albumai surinko milijonines perklausas. Įvertinimai pirmą kartą suteikti pagal atnaujintus sertifikavimo kriterijus. Išskirtinio pripažinimo sulaukė Jessica Shy.

REKLAMA
0

Pagal naująją tvarką Auksinis apdovanojimas skiriamas įrašui, surinkusiam 3,5 mln. perklausų, Platininiu jis tampa surinkęs 6 mln., o Deimantiniu – perkopus 10 mln. perklausų ribą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

AGATA apdovanojimai
(63 nuotr.)
(63 nuotr.)
FOTOGALERIJA. AGATA apdovanojimai

Atnaujinta skaičiavimo sistema, paremta naujausiomis IFPI rekomendacijomis ir tikslesniu nemokamų perklausų konvertavimu, dar aiškiau atspindi realų Lietuvos klausytojų pasirinkimą.

REKLAMA
REKLAMA

Jessicos Shy pasiekimai

Auksiniais tapo Jessicos Shy singlai „1000 vėtrų“, „Tarp geltonų rūtų“ ir „Žvaigždės“. Atlikėjai taip pat įteiktas ir Platininis apdovanojimas už dainą „Dėl tavęs“.

Platininio albumo statusą pelnė Jessicos Shy „Žvėris“. Tai išskirtinis pasiekimas – albumas pasirodė tik šių metų vasarą, tačiau per itin trumpą laiką surinko milijonines perklausas ir tapo vienu ryškiausių šių metų leidinių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų