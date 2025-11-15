 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Jessica Shy atskleidė, kaip žino ar daina bus sėkminga: yra 1 ženklas

2025-11-15 20:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 20:59

Šiandien, lapkričio 15-ąją, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyksta visai šeimai skirtas renginys „Vaikų mylimiausi 2025“, tiesiogiai transliuoja TV3 žiniasklaidos grupė. Apdovanojimą už mylimiausią vaikų metų atlikėją gavo populiariausia šalies dainininkė Jessica Shy.

Šiandien, lapkričio 15-ąją, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyksta visai šeimai skirtas renginys „Vaikų mylimiausi 2025“, tiesiogiai transliuoja TV3 žiniasklaidos grupė. Apdovanojimą už mylimiausią vaikų metų atlikėją gavo populiariausia šalies dainininkė Jessica Shy.

REKLAMA
3
REKLAMA
REKLAMA

Jessica kalboje po laimėjimo neslėpė džiaugsmo ir negailėjo padėkos žodžių.

„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos
(93 nuotr.)
(93 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos

REKLAMA

Atlikėjos žodžiai po laimėjimo

Nors gyvai Jessica renginyje dalyvauti negalėjo, padėką žmonės išgirdo iš ekranų.

„Noriu jums pasakyti didelį, didelį ačiū už tai,jog šiais metais išrinkote mane kaip savo mylimiausią atlikėją vaikų apdovanojimuose. Man tai didelė garbė ir privilegija vadintis jūsų mylimiausia dainininke šiais metais. Liudžiu, kadangi negaliu šio vakaro švęsti kartu su jumis. 

REKLAMA
REKLAMA

Šį vakarą leidžiu kartu su savo šeima, mūsų šventėje. Tačiau žinau, jog jūs turite savo tėvelius, savo artimus žmones šalia, tad tikrai nenuobodžiaujate, ir tikiu, jog turėsime dar ne vieną progą pasimatyti“, – dėkojo „Vaikų mylimiausia 2025“ atlikėja Jessica Shy. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vėliau paaiškėjo ir kita džiugi žinia: Jessicos kūryba laimėjo dar vieną nominaciją – mylimiausios dainos. Ją pelnė jos daina „Apkabink“.

Pelniusi ir šį apdovanojimą, atlikėja vėl pasirodė ekrane su padėkos žodžiais.

„Labas vakaras, vaikai. Sveikinuosi su jumis dar kartelį, kadangi mane pasiekė žinia, jog šiais metais išrinkote „Apkabink“ kaip savo mylimiausią dainą.

REKLAMA

Dar noriu padaryti – nusiųsti jums didelį, šiltą apkabinimą visiems sėdintiems „Švyturio“ arenoje ir visiems stebintiems mus už televizoriaus ekranų. Kažkada man kažkas yra pasakęs, jog vaikai yra pats geriausias indikatorius nustatyti, ar daina bus sėkminga ar ne: kaip greitai jie sugeba įsiminti melodijas ir dainos žodžius. Tad man tai labai didelis įvertinimas, jog „Apkabink“ yra jūsų mylimiausias kūrinys. Tai ačiū iš visos širdies ir gražaus vakaro jums“, – dėkojo Jessica Shy. 

REKLAMA

Primename, kad šį vakarą garsiausi Lietuvos tėvai su savo vaikais žengė rožiniu kilimu. Išvysti „Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“ akimirkas galite čia:

Dėl bendros idėjos sukurti išskirtinius apdovanojimus, kuriuose savo mylimiausius rinks jaunoji karta, susijungė 20-metį švenčiantys kūrybos namai ELITAZ ir visos šalies mylimos Kakės Makės atstovai bei TV3 žiniasklaidos grupė. „Vaikų mylimiausi 2025“ tikslas – kad vaikų nuomonė nuskambėtų garsiai, spalvingai ir labai įsimintinai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų