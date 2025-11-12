Jessicai Shy – nauja stulbinanti žinia

Šių metų rinkimai sulaukė išskirtinio masto – už savo favoritus atiduota beveik 50 tūkstančių balsų, o į iniciatyvą įsitraukė šimtai šalies švietimo įstaigų: mokyklos, darželiai, popamokinės veiklos centrai ir studijos. Vaikai iš visos Lietuvos rinko tuos, kurie juos įkvepia, džiugina ir kelia šypseną – nuo muzikos ir kino iki sporto, knygų ar žaidimų pasaulio, rašoma pranešime spaudai.
Gediminas Jaunius, kūrybos namų „Elitaz“ vyriausiasis prodiuseris, sako: „Šių metų rinkimai dar kartą įrodė, kad tokio tipo projektai yra itin svarbūs ir aktualūs – jie ne tik leidžia vaikams aktyviai reikšti savo nuomonę, bet ir ugdo kūrybiškumą, drąsą bei bendruomeniškumą. Stebėti, kaip mokyklos, darželiai ir popamokinės veiklos centrai įsitraukia į nominantų siūlymą ir balsavimą, – tai tikrai įkvepia. Laukia įspūdingas šou, kuriame atsiskleis vaikų fantazija, muzikos ir teatro magija – toks projektas augina jaunąją kartą ir suteikia neįkainojamų patirčių.“
Tarp šių metų ryškiausių favoričių – dainininkė Jessica Shy, nominuota net keturiose kategorijose: „Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė”, „Mylimiausia daina“ su kūriniais „Apkabink“ ir „Žvėris“, „Mylimiausias renginys“ – jos koncertas bei „Mylimiausias Lietuvos žmogus“. Tokia dominacija rodo ne tik milžinišką atlikėjos populiarumą, bet ir tai, kad jos kūryba itin artima jauniausiai auditorijai, kuri šiemet aktyviai išreiškė savo balsą.
Toje pačioje kategorijoje dėl „Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė“ titulo su Jessica Shy varžosi OG Version ir Rokas Yan. Dėl „Mylimiausios dainos“ vardo kovoja Jessica Shy su dainomis „Apkabink“ ir „Žvėris“ bei Free Finga su kūriniu „Vienas“. „Mylimiausio renginio“ nominacijoje jos koncertas konkuruoja su „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimais ir „Kakė Makė ir talentų šou“ spektakliu, o „Mylimiausio Lietuvos žmogaus“ kategorijoje kartu su Jessica Shy nominuoti LR Prezidentas Gitanas Nausėda bei visų mylima Mama.
„Nepaprastai esu dėkingas visiems vaikams už savo balsus ir šią nominaciją. Pats puikiai pamenu, kai vaikystėje turėjau mylimiausius atlikėjus, kurie įkvėpė siekti savo tikslų. Ši nominacija – tai privilegija ir atsakomybė, kuri lydės kasdien. Kiekvienam vaikui linkiu svajoti, siekti savo svajonių išsipildymo ir niekada nepamiršti – kiekvienas galim!“, – patekimu tarp vaikų mylimiausių džiaugiasi atlikėjas Rokas Yan.
Tarp mylimiausių vaikų turinio kūrėjų pateko „YouTube“ kūrėjas Andrius Talžūnas, „TikTok“ humoristinius filmukus kuriantis Edvinas Malakauskas bei Rusnė Šerkšnaitė curlygirly777, kuri kuria turinį apie garbanas.
„Aš tikrai buvau labai nustebus, nes tai buvo man labai netikėta! Užplūdo tokia laimė, kurios su niekuo negaliu palyginti. Iš pradžių galvojau, kad gal man meluoja, todėl iš karto ėjau tikrinti informacijos balsavimo puslapyje, ar tai tikrai tiesa. Kai pamačiau tai savo akimis, pradėjau striksėti iš visos laimės. Sunku net nupasakoti tą jausmą. Tai vienas didžiausių mano pasiekimų šiai dienai“, – apie patekimą tarp vaikų mylimiausių sako vienuolikametė Rusnė Šerkšnaitė – buvusios grupės „Mokinukės“ bei „Dar“ narės Kristinos Šerkšnienės dukra.
„Vaikų mylimiausi 2025“ nominacijos ir nominantai
Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė: Jessica Shy, OG Version, Rokas Yan
Mylimiausia daina: „Apkabink“ – Jessica Shy, „Vienas“ – Free Finga, „Žvėris“ – Jessica Shy
Mylimiausias aktorius/-ė: Paulė Konstancija Giniotaitė („Kakė Makė“), Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė
Mylimiausias renginys: „Kakė Makė ir talentų šou“, „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimai, Jessica Shy koncertas
Mylimiausias turinio kūrėjas: Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777)
Mylimiausias sportininkas/-ė: Jonas Valančiūnas, Mykolas Alekna, Rūta Meilutytė
Mylimiausia lietuviška knyga: „Domas ir Tomas. Dingusių katinų byla“ – Tomas Dirgėla, „Kakė Makė ir dovanų dėžutė“ – Lina Žutautė, „Laimė yra lapė“ – Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė Mylimiausias
Lietuvos žmogus: Jessica Shy, Gitanas Nausėda, Mama Mylimiausias filmas: „Lilo ir Stičas“, „Minecraft“, „Vienas namuose“
Mylimiausias vaizdo žaidimas: GTA, Minecraft, Roblox Mylimiausias žaislas: Labubu, LEGO, pliušinis meškiukas
Mylimiausias maistas: blynai, makaronai, pica
Didžiojoje „Švyturio“ arenos scenoje pasirodys populiariausi šalies atlikėjai – OG Version, Paulina Paukštaitytė, Gabrielius Vagelis ir Gintė, „The Roop“, „Jauti“, Anyanya, Cleo ir Kingas. Renginį ves Audrius Bružas ir Gelminė Glemžaitė, o kartu su jais pasirodys visų vaikų mylimi personažai – Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas. Žiūrovų laukia spalvingas šou, kupinas muzikos, šypsenų, netikėtumų ir gerų emocijų visai šeimai. Iškilmingą ceremoniją tiesiogiai transliuos TV3 televizija.
„Vaikų mylimiausi“ – tai renginys, kuriame vaikų balsas skamba garsiausiai. Projektą organizuoja 20-metį švenčiantys kūrybos namai ELITAZ kartu su Kakės Makės komanda, siekdami suburti visą Lietuvą švęsti kūrybiškumą, geras emocijas ir jaunąją kartą įkvepiančius žmones. Kas taps „Vaikų mylimiausiais 2025“, sužinosime jau šį šeštadienį, kai Klaipėdos „Švyturio“ arenoje bus paskelbti šių metų laimėtojai.
