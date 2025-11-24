Lietuvė sulaukė neeilinio įvertinimo pasaulyje: prabilo apie pamirštamą problemą

Pasak jos, mažesniuose miestuose užaugusių kūrėjų ir profesionalų pasiekimai neretai lieka nepastebėti arba įvertinami tik po laiko, o tai silpnina jaunų žmonių motyvaciją siekti aukštesnių rezultatų.
Motyvas jaunimui
I. Bagdonaitė, kartu su kitais tarptautinį pripažinimą pelniusiais Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos (KIGSA) nariais, buvo apdovanota už kūrybiškumą, profesionalumą ir indėlį stiprinant Lietuvos įvaizdį pasaulyje. Tačiau ji pabrėžia, kad oficialus įvertinimas tapo proga priminti, jog viešas palaikymas ir pripažinimas nėra tik simbolinis – jis turi tiesioginę įtaką jaunų žmonių savivokai ir ambicijoms.
„Kai talentas matomas, jis įkvepia kitus. Kai nepastebimas – jis lieka tik asmenine istorija“, – sako I. Bagdonaitė.
Rugsėjį Paryžiuje vykusiame pasaulio grožio specialistų čempionate „OMC Hairworld“ I. Bagdonaitė užėmė prizinę vietą pasaulyje tarp daugiau nei 50 šalių atstovų. Ji šiame renginyje rungiasi nuo 2019-ųjų – du kartus buvo patekusi į geriausiųjų šešetuką, o vienas jos ankstesnių darbų įtrauktas į tarptautinę mokomąją literatūrą, naudojamą teisėjų ir trenerių kvalifikacijai.
„Aš esu kilusi iš Dzūkijos, iš mažo miesto. Ten daug gabių žmonių, bet ne visi gauna galimybę būti pastebėti. Mano patirtis rodo, kad viešas įvertinimas gali tapti svarbiu postūmiu jauniems žmonėms suprasti, kad jų pastangos turi prasmę“, – sako Inga.
Pasak meistrės, viešas įvertinimas nėra „apdovanojimas už grožį“, o bendruomenės patvirtinimas, kad profesinė meistrystė ir atstovavimas Lietuvai yra vertybė.
„Kai miestas arba regionas viešai pasako „mes matome tavo darbą“, tai turi tiesioginį poveikį. Ypač tiems, kurie dar tik renkasi kelią. Jiems svarbu žinoti, kad sėkmė yra realus dalykas. Jauni žmonės iš mažesnių miestų dažnai neturi artimų pavyzdžių, kaip galima siekti aukščiausių rezultatų. Jeigu jie matytų, kad jų kraštietė ar kraštietis yra vertinamas čia – jų mieste, jų savivaldybėje – tai būtų stipri motyvacija veikti“, – teigia I.Bagdonaitė.
Inga sako, kad būtent šis klausimas ją šiuo metu jaudina labiausiai. Ji atkreipia dėmesį, kad daugelyje Lietuvos savivaldybių jaunimo potencialas vis dar vertinamas per sporto rezultatus, o kitose srityse pasiekę žmonės – menininkai, meistrai, kūrėjai, mokslo atstovai – lieka mažiau matomi. Būtent todėl, anot pašnekovės, jie dažnai pasirenka saugesnį, mažesnių ambicijų kelią.
Svarbu matyti kitus
Neseniai I. Bagdonaitė pristatė ir autorinę plaukų priežiūros liniją. Tuomet renginyje padėką už Lietuvos garsinimą tarptautinėje grožio industrijoje, profesionalumą ir inovacijas jai įteikė tarybos narė Diana Bučinskienė.
„Kai esi iš mažo miesto, labai dažnai atrodo, kad tavo pasiekimas yra „tik tau“. Bet kai pamatai, kad bendruomenė didžiuojasi tavimi, tai prisideda prie to, kaip žmogus mato savo prasmę stengtis“, – sako ji.
I.Bagdonaitės teigimu, kūrybinės ir profesinės veiklos įvertinimas regionuose turėtų būti sistemiškas, o ne atsitiktinis.
„Kalbama ne apie privilegijas ir ne apie finansinę paramą, o apie kultūrinę brandą, – sako grožio srities profesionalė, – Lietuvoje yra daug žmonių, kurie garsina šalį, dirbdami tyliai. Kiekviename mieste, kiekvienoje mokykloje yra kas nors, kas savo darbu kuria tai, ką galėtume vadinti Lietuvos pasididžiavimu. Klausimas tik vienas – ar mes juos pažįstame? Ar mes juos pastebime? Ar mes jiems sakome, kad jie mums svarbūs? Ar mes pasiruošę juos matyti? Juk tai yra investicija ne į asmenį, o į ateinančią kartą“.
Ji sako paprastai – jei mes matysime vieni kitus, mes visi augsime.
„Todėl esu dėkinga už palaikymą, nes tikiu, kad tokie įvertinimai kuria precedentą. Jie rodo, kad rezultatai gali būti pastebėti ir įvertinti čia, Lietuvoje, o ne tik tarptautinėse scenose. Ypač noriu padėkoti Kauno miesto savivaldybei už parodytą dėmesį ir KIGSA prezidentei Jolantai Mačiulienei – už galimybes ir nuoseklų palaikymą. Jei norime, kad iš regionų kilę talentai liktų, augtų ir siektų daugiau, turime nebijoti garsiai kalbėti apie jų pasiekimus“, – sako I. Bagdonaitė.
Šiandien I. Bagdonaitė dirba grožio industrijoje, veda mokymus, teisėjauja konkursuose ir vysto savo plaukų priežiūros liniją.
„Džiaugiuosi padėka ir palaikymu, tačiau kartu suprantu, kad tokie momentai Lietuvoje vis dar yra išimtys“, – sako ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!