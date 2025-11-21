 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos įmonė pasiskolino 78 mln. eurų NT projektams Lenkijoje

2025-11-21 14:23 / šaltinis: BNS
2025-11-21 14:23

Vokietijos specializuoto komercinio nekilnojamojo turto (NT) finansuotojas „Deutsche Pfandbriefbank“ paskolino 78 mln. eurų Lietuvos NT valdymo įmonės „Lords LB Asset Management“ valdomai investicijų bendrovei „Tewox“. 

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vokietijos specializuoto komercinio nekilnojamojo turto (NT) finansuotojas „Deutsche Pfandbriefbank“ paskolino 78 mln. eurų Lietuvos NT valdymo įmonės „Lords LB Asset Management“ valdomai investicijų bendrovei „Tewox“. 

REKLAMA
0

Finansavimas skirtas šešių jos valdomų prekybos parkų refinansavimui ir dviejų naujų objektų įsigijimui Lenkijoje, per „Nasdaq“ biržą pranešė „Tewox“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

64 tūkst. kv. metrų nuomojamo ploto portfelį sudaro aštuoni NT objektai Vroclave, Glovne, Kališe, Švidnicoje, Pulavuose ir Peremyšlyje bei du šiuo metu įsigyjami projektai.

REKLAMA
REKLAMA

„Visi objektai – daugiausia naujai pastatyti prekybos parkai, įsikūrę gerai susiformavusiose mažmeninės prekybos lokacijose, turintys tiesioginį privažiavimą prie pagrindinių kelių ir esantys netoli gyvenamųjų rajonų“, – rašoma pranešime.

REKLAMA

„Tewox“ specializuojasi mažmeninės prekybos NT valdyme ir plėtroje Baltijos jūros regione. Jos valdomas turtas vertinamas apie 170 mln. eurų. Įmonė per viešą obligacijų siūlymą pernai pasiskolino 35 mln. eurų. 

2023 metais BNS rašė, kad „Tewox“ įsigijo penkis prekybos parkus Lenkijoje, tam bankas „Pekao“ suteikė 40 mln. eurų paskolą. 

2022 metais „Tewox“ iš Belgijos bendrovės „Mitiska Reim“ nupirko Lenkijos prekybos parką „Retail Park Mlyn“.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų