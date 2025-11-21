Lietuvos įmonė pasiskolino 78 mln. eurų NT projektams Lenkijoje

Finansavimas skirtas šešių jos valdomų prekybos parkų refinansavimui ir dviejų naujų objektų įsigijimui Lenkijoje, per „Nasdaq“ biržą pranešė „Tewox“.
64 tūkst. kv. metrų nuomojamo ploto portfelį sudaro aštuoni NT objektai Vroclave, Glovne, Kališe, Švidnicoje, Pulavuose ir Peremyšlyje bei du šiuo metu įsigyjami projektai.
„Visi objektai – daugiausia naujai pastatyti prekybos parkai, įsikūrę gerai susiformavusiose mažmeninės prekybos lokacijose, turintys tiesioginį privažiavimą prie pagrindinių kelių ir esantys netoli gyvenamųjų rajonų“, – rašoma pranešime.
„Tewox“ specializuojasi mažmeninės prekybos NT valdyme ir plėtroje Baltijos jūros regione. Jos valdomas turtas vertinamas apie 170 mln. eurų. Įmonė per viešą obligacijų siūlymą pernai pasiskolino 35 mln. eurų.
2023 metais BNS rašė, kad „Tewox“ įsigijo penkis prekybos parkus Lenkijoje, tam bankas „Pekao“ suteikė 40 mln. eurų paskolą.
2022 metais „Tewox“ iš Belgijos bendrovės „Mitiska Reim“ nupirko Lenkijos prekybos parką „Retail Park Mlyn“.