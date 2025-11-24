Prieš M.A.M.A. apdovanojimus – didžiausia kultūros sektoriaus konferencija

Konferencija skirta plačiam kultūros lauko spektrui: renginių organizatoriams, kūrėjams, kultūros ir meno įstaigų darbuotojams iš regionų ir didmiesčių, kultūros centrų ir savivaldybių atstovams, asociacijų nariams, akademinei bendruomenei ir visiems, dirbantiems kultūros rinkoje. Renginio tikslas – auginti tarpusavio bendradarbiavimą tarp Lietuvos miestų ir regionų, atverti platesnes meninių ir techninių sprendimų galimybes renginiuose, stiprinti kultūrinių renginių vadybos teorinį ir praktinį profesionalumą, skatinti tvarias partnerystes bei kurti erdvę konstruktyviam dialogui, rašoma pranešime spaudai.
Dviejų dienų programoje dalyviai gilinsis į kultūros ekonomikos ir komunikacijos procesus, miesto identiteto formavimo aspektus, scenos techninių sprendimų taikymą, autorių teisių klausimus ir renginių saugumo standartus. Konferencijoje vyks dirbtuvės, seminarai, diskusijos, tinklaveikos sesijos, o taip pat – ekskursija į M.A.M.A. užkulisius, suteiksianti galimybę pažvelgti į vieno didžiausių šalies muzikos renginių vidinį gyvenimą.
Organizatoriai tikisi, kad konferencija taps stipria platforma tiesioginiam muzikos industrijos profesionalų ir kultūros centrų atstovų dialogui, padėsiančiam formuoti ilgalaikes partnerystes bei nuosekliai kelti profesionalumo lygį visos Lietuvos kultūros renginiuose.
„Nuo pat pradžių, kai kilo idėja į vieną vietą suburti šalies kultūros bendruomenę, tikėjome šios iniciatyvos prasme. Praėjusiais metais pirmą kartą įvykusi konferencija tik dar labiau įrodė tokio formato reikalingumą. Šiemet plečiame konferencijos apimtį – dvi dienas Kaune diskutuosime, dalinsimės patirtimis ir ieškosime naujų sprendimų kartu su įvairių sričių profesionalais. Laukia išties darbingas ir produktyvus laikas“, – teigia asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai“ pirmininkas Martynas Tyla.
Konferencijoje pasirodys gausus būrys savo sričių ekspertų: Vilniaus kolegijos Scenos meno katedros vedėja doc. Inga Kepalienė, Vilniaus kolegijos Menų ir dizaino fakulteto dekanė doc. Birutė Žygaitienė, vizualinio teatro KOSMOS THEATRE direktorius ir kultūrinių inovacijų prodiuseris Darius Vizbaras, teatro ir renginių režisierius bei tinklalaidės „Kamantinėjimai“ autorius Aurimas Kamantauskas, LGL projektų vadovė Monika Antanaitytė, LGL vadovas Vladimiras Simonko, kultūros žurnalistė Kotryna Lingienė, VILNIUS TECH doc. dr. Kristina Astikė, Šiaulių arenos direktorius Renatas Načajus ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Vygintas Gasparavičius.
