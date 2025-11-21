Muzikos apdovanojimų „M.A.M.A.“ įkvėptoje diskusijoje atskleidė Lietuvos metalo muzikos potencialą

Muzikos industrijos atstovas ir vienas iš asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai“ tarybos narių Lauras Lučiūnas pasidalino apdovanojimų principais, kurie, paaiškėjo, tinka ir tradiciškai mažiau dėmesio susilaukiančiai metalo muzikai. L. Lučiūnas taip pat pastebėjo, kad metalo muzika yra augantis muzikinis eksportas visame pasaulyje, todėl dabar yra tinkamas metas pristatyti metalo muzikos auditoriją platesnei auditorijai ir taip didinti šios muzikos gerbėjų gretas, rašoma pranešime spaudai.
Didžiausio metalo muzikos festivalio regione „Kilkim žaibu“ rengėjas Daividas Kurlis drauge su black metal grupės gitaristu Dariumi „Šatru“ svarstė, dėl kokių priežasčių Lietuvos atlikėjai susilaukia mažai dėmesio iš tarptautinių renginių bei muzikos industrijos. Pašnekovai sutarė, kad labai svarbu, jog patys atlikėjai sutartų dėl savo kuriamos muzikos misijos, be to, pačių atlikėjų ir jų vadybos indėlis yra labai svarbus, išnaudojant koncertų ir festivalių metu užsimezgusius kontaktus. Diskusijos dalyviai taip pat pasidalino geraisiais pavyzdžiais, kuomet muzikos pasirinktas įvaizdis, nuolatinis jo palaikymas ir vystymas bei aktyvi koncertinė veikla tampa sėkmės raktu į didesnį pripažinimą tiek šalies viduje, tiek tarptautinėje scenoje.
Susirinkę dalyviai diskutavo, kokios pagalbos ar žinių reikia tiek scenos naujokams, tiek ir jau savo vardą nacionaliniu mastu įtvirtinusiems muzikantams. Vieningai sutarta dėl muzikos vadybos žinių stiprinimo, žiniasklaidos priemonių didesnio dėmesio siekimo, pasidžiaugta jaunąja muzikantų karta, nebijančia eksperimentuoti ir savo kūrybą transliuoti panaudojant šiuolaikines technologijas.
Diskusijos metu iškeltas problemas Lietuvos metalo muzikos forumas ketina plėtoti panašaus pobūdžio renginiuose ir ateityje.
Muzikos apdovanojimai „M.A.M.A.“ įvyks kitų metų vasario 20 dieną Kaune, „Žalgirio“ arenoje. Paraiškos į „M.A.M.A“ nominacijas renkamos iki lapkričio 30 d.
