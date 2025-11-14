 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > M.A.M.A. apdovanojimai

Po prieštaringos Kultūros tarybos žinutės – M.A.M.A. finansiškai prisidės prie metalo grupės „Black Spikes“ turo

2025-11-14 10:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 10:37

Viena ryškiausių Lietuvos sunkiosios muzikos grupių „Black Spikes“, visai neseniai pasirašiusi sutartį su prestižine tarptautine muzikos agentūra „Napalm Events“, šiuo metu intensyviai ruošiasi dideliam koncertiniam turui po Europą. 2026 m. suplanuotame ture grupė aplankys net 30 miestų. Tiesa, besiruošiant turui grupė susidūrė su kuriozine situacija Lietuvos kultūros taryboje.

Po prieštaringos Kultūros tarybos žinutės – M.A.M.A. finansiškai prisidės prie metalo grupės „Black Spikes" turo

Viena ryškiausių Lietuvos sunkiosios muzikos grupių „Black Spikes“, visai neseniai pasirašiusi sutartį su prestižine tarptautine muzikos agentūra „Napalm Events“, šiuo metu intensyviai ruošiasi dideliam koncertiniam turui po Europą. 2026 m. suplanuotame ture grupė aplankys net 30 miestų. Tiesa, besiruošiant turui grupė susidūrė su kuriozine situacija Lietuvos kultūros taryboje.

Vis dėlto pasirengimą turui aptemdė netikėta situacija, apie kurią grupės vokalistė Agnieška Vrubliauskienė prabilo savo socialiniuose tinkluose. Pokalbio su Lietuvos kultūros tarybos specialiste metu ji išgirdo raginimą atsiimti tarybai pateiktą paraišką dėl projekto finansavimo.

„Išgirdau netyčia iš specialistės išsprūdusią frazę: „vis vien metalui neskirsim finansavimo“. Apibendrinant, man buvo maloniai pasiūlyta eiti daryti „kažką“, „kažkur“, pagalvoti… ir paraišką atsiimti“, – pasakoja „Black Spikes“ narė, neslėpdama apmaudo.

Šiai situacijai iškart sureagavo asociacija „Metų muzikos apdovanojimai“. Ji viešai paragino Lietuvos kultūros tarybą įvertinti sunkiosios muzikos indėlį į šalies kultūros sklaidą ir objektyviai peržiūrėti grupės paraišką, o taip pat pati skyrė finansinę paramą „Black Spikes“ turui.

„Šiais metais į apdovanojimų nominacijų sąrašą įtraukėme kategoriją „Metų metalo muzikos grupė“, siekdami populiarinti žanrą ir įvertinę jo spartų augimą. Šiandien turime gausybę Lietuvos metalo grupių, kurios kuria aukštos kokybės muziką ir sėkmingai skinasi kelią tarptautinėje rinkoje. Didžiuojamės sunkiosios muzikos kūrėjais ir negalime likti nuošalyje“, – teigia asociacija.

Reaguodami į susidariusią padėtį, svarbiausių šalies muzikos apdovanojimų „M.A.M.A.“ rengėjai patvirtino, kad skirs finansinę paramą grupės tarptautiniam turui.

„Prisidėsime ir palaikysime grupę. Kviečiame tą padaryti ir kitus, kurie gali. O svarbiausia žinutė Lietuvos kultūros tarybai – įvertinkite grupės indėlį į kultūros sklaidą, nepriimkite paviršutiniškų sprendimų ir išlikite sąmoningi bei profesionalūs“, – rašoma asociacijos pranešime.

Visi norintys prisidėti prie „Black Spikes“ turo gali tai padaryti, pervedant VšĮ Promusic Agency banko sąskaitos numeriu LT797044090115490706, nurodant paskirtyje parama Black Spikes turui.

 

