TV3 naujienos > Žmonės > M.A.M.A. apdovanojimai

M.A.M.A. pradeda VIP bilietų prekybą: laukia išskirtinė patirtis ir galimybė pamatyti užkulisius

2025-10-20 15:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 15:13

Svarbiausi šalies muzikos apdovanojimai M.A.M.A. skelbia viešą VIP bilietų prekybos pradžią. Šie bilietai garantuos unikalią patirtį, nepamirštamus įspūdžius ir galimybę pamatyti tai, kas įprastai lieka nematoma žiūrovams – apdovanojimų užkulisius.

3

2026 metų vasario 20 dieną visas šalies dėmesys kryps į Kauno „Žalgirio“ areną, kur vyks jau penkioliktoji M.A.M.A. ceremonija. Renginyje bus pagerbti geriausi metų muzikos kūrėjai, o žiūrovų lauks įspūdingas koncertinis šou.

Kviečia į išskirtinę patirtį

Šiandien organizatoriai skelbia prekybos startą išskirtiniais M.A.M.A. VIP bilietais, kurie užtikrina ypatingą patirtį viso vakaro metu. VIP svečių laukia geriausios vietos prie staliukų arenos parteryje, išskirtinis dėmesys Raudonojo kilimo ceremonijoje, kuriai skiriamas didžiulis visuomenės ir žiniasklaidos dėmesys, bei galimybė po apdovanojimų pratęsti vakarą šventinėse dūzgėse kartu su muzikos ir pramogų pasaulio atstovais, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Norintys galės iš anksto užsiregistruoti ir apsilankyti apdovanojimų užkulisiuose – pamatyti, kaip vyksta pasiruošimas svarbiausiam metų muzikos vakarui.

„Per penkiolika metų įsitikinome, kad VIP svečių priėmimas ir Raudonojo kilimo ceremonija tapo neatsiejama M.A.M.A. renginio dalimi. Kasmet keliame VIP patirties kokybę ir stengiamės užtikrinti visapusišką dėmesį kiekvienam svečiui. Žinome, kad įsigiję šio tipo bilietus žmonės išeina kupini nepamirštamų emocijų ir noro sugrįžti“, – sako organizatoriai.

Muzikos apdovanojimų M.A.M.A. 15-oji ceremonija įvyks 2026 metų vasario 20 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Bilietus platina Bilietai.lt.

