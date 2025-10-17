Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Muzikos apdovanojimai „M.A.M.A.“ įkvėpė diskusiją metalo muzikos scenoje

2025-10-17 15:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 15:29

Muzikos apdovanojimaiM.A.M.A.“ tapo įkvėpimu organizuoti diskusiją metalo muzikos scenos atstovams, ji padės prisistatyti plačiajai auditorijai. 

Muzikos apdovanojimai „M.A.M.A.“ (Nuotr. spaudos pranešimo)
4

0

Muzikos apdovanojimams „M.A.M.A.“  paskelbus, kad ateinančiame renginyje apdovanojimų kategorijas papildys nauja nominacija „Metų metalo muzikos grupė“, Lietuvos metalo muzikos forumu pasivadinusi iniciatyvinė grupė atliepia scenos entuziastų poreikį ne tik rengti dažnesnius pokalbius tarpusavyje, bet ir susitelkti bendroms veikloms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Muzikos apdovanojimai „M.A.M.A.“
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Muzikos apdovanojimai „M.A.M.A.“

Forumas organizuoja atvirą diskusiją metalo scenos atstovams – tai pirmas tokio tipo renginys, skirtas metalo muzikos atlikėjams, organizatoriams ir entuziastams. 

„M.A.M.A.“ – puiki proga pasirodyti

„M.A.M.A.“ yra puiki proga pristatyti visuomenei metalo muzikos žanrą, populiarinti jį platesnėje auditorijoje. Kad tai įvyktų kuo sklandžiau, reikia sukurti dialogą su muzikos klausytojais, leidėjais, renginių organizatoriais.

Rengiamos atviros diskusijos vienas tikslų – ugdyti metalo kūrėjų žinias apie muzikos verslo principus“ – teigia vienas iš Lietuvos metalo muzikos forumo steigėjų, radijo laidos „Audronaša.“ kūrėjas Gedas Audronašas.  

Atviros diskusijos metu bus apžvelgiama muzikos apdovanojimų „M.A.M.A.“ pridėtinė vertė metalo muzikai, pristatomos gairės atlikėjams, ketinantiems šiemet siekti pirmojo „M.A.M.A.“

„Metų metalo muzikos grupės“ apdovanojimo titulo, renginio dalyviai bus kviečiami įsitraukti į pokalbį, gryninant Lietuvos metalo muzikos pagrindinius iššūkius ir ieškant jiems sprendimų. 

Diskusija vyks lapkričio 4 d. Vilniuje, kultūros komplekse „SODAS 2123“, bare „Estafetė“. Pradžia 18.30 val. 

