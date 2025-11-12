Iš filmavimo aikštelės – tiesiai į ligoninę: Jonui staiga pradėjo stoti širdis

Širdies smūgis smogė renovuojant namus ir tą įamžinant vaizdo medžiagoje.
Šokiruojantis įvykis
„A Place In The Sun“ žvaigždė Jasmine Harman pirmą kartą prabilo apie šoką, kai jos 45 metų vyru Jonui smogė širdies smūgis, porai renovuojant naujus namus Ispanijoje.
Jasmine ir Jonas, auginantys du vaikus – Joy (12) ir Albioną (9) – naujame „Channel 4“ popietės seriale dokumentavo savo namų Esteponoje renovacijos išbandymus. Tačiau tos dienos serijoje statybos darbai pakrypo siaubinga linkme, kai Jonas, pasijutęs blogai, buvo nufilmuotas skubiai gabenamas į ligoninę.
Dramatiškose scenose, parodytose popietę, gydytojai Jonui pranešė, kad jis patyrė širdies smūgį.
Šeimos istorija ir netektys
Anksčiau serijoje Jasmine vyras jau buvo užsiminęs, kad širdies problemos yra paveldėtos jo šeimoje. 2016 metais nuo staigaus aritminės mirties sindromo netikėtai mirė jo sesuo, sulaukusi vos 40 metų.
Praėjus kelioms savaitėms, gegužę, Joną ištiko jo paties širdies smūgis.
Duodama interviu apie išbandymą, Jasmine atskleidžia, kad Jonas dabar, laimei, sveiksta, tačiau ji prisipažįsta, kad nerimą keliantis įvykis privertė ją visiškai persvarstyti savo gyvenimą – ypač po to, kai neteko kelių artimų draugų.
Kontrolės maniakė
Jasmine, kuriai šią savaitę sukanka 50 metų, papasakojo šią istoriją portalui „Mirror“:
„Jonui dabar viskas gerai, jis grįžo į darbą. Žinau, kad tai skamba keistai, bet net ir turint omenyje tai, kas galėjo nutikti, ir nerimą, kad jis galėjo mirti, jaučiatės laimingi, kad jis patyrė tik lengvą širdies smūgį ir viskas gerai. Tačiau gyvenimo metamų iššūkių dėka išmokau priimti viską daug geriau nei anksčiau.“
Jono širdies smūgis yra pagrindinė priežastis, kodėl, kaip ji prisipažįsta, renovacijos projektas buvo toks sunkus. Prieš naujo serialo pasirodymą ji užsiminė, kad jis virto „košmaru“ – bet iki šiol detales laikė paslaptyje.
Ji sako, kad ši patirtis privertė ją tapti daug mažiau „kontrolės maniake“, pridurdama: „Deja, negali kontroliuoti nieko gyvenime, išskyrus savo paties reakcijas į situacijas. Anksčiau buvau gana kontrolės maniakė, bet dabar jaučiu, kad galiu daug labiau plaukti pasroviui ir neleisti, kad smulkmenos mane išvestų iš kantrybės.“
Įvykio prisiminimai ir ramybė
Prisimindama akimirką, kai Joną, dabar 46-erių, apėmė negalavimas gegužę, kai įvyko smūgis, Jasmine sako:
„Mes ką tik papietavome ir jis pasakė, kad pradeda jaustis keistai ir juokingai. Jis nuėjo atsigulti, bet tada pradėjo labai jaudintis ir pasakė, kad jaučia spaudimą krūtinėje. Jam buvo šiek tiek sunku kvėpuoti, o viskas, kas jį lietė, jį erzino. Aš iš karto paskambinau greitajai, kai tik jis pasakė, kad jaučiasi keistai.“
Sausio mėnesį Jonas buvo susilaužęs kairę koją žaisdamas padelio tenisą, o vėliau, sveikdamas, jam išsivystė trombozė.
Ji sako, kad nepaisant papildomo nerimo, žinant, kad jam buvo trombozė, ji nepanikavo. Jasmine tęsia:
„Kadangi jam buvo trombozė dėl kojos lūžio, tai, žinoma, buvo baisu, bet nežinau kodėl, kažkas manyje sakė: 'nepanikuok, viskas bus gerai'. Buvau labai rami.“
Atvykus į Ispanijos ligoninę, gydytojai greitai nuramino Joną.
„Jie mums pasakė, kad jis patyrė lengvą širdies smūgį ir iškart pradėjo daryti tyrimus, – aiškina ji. – Dėl Jono šeimos istorijos jam jau buvo reguliariai atliekami tyrimai. Dabar jie atlieka daugiau tyrimų ir stebi jį. Jis vartoja vaistus ir jie toliau reguliariai stebės jo būklę.“
Dėkingumas ir ateities planai
Jasmine sako, kad išbandymas privertė ją nebesinervinti dėl smulkmenų.
„Tai tikrai išmokė mane daug apie tai, kaip reakcijos formuoja mūsų patirtį, nepriklausomai nuo to, kas nutinka, – priduria ji. – Buvo laikas, kai vėluodavau nuvežti vaikus į mokyklą, ir jausdavausi įsitempusi ir įtūžusi. Dabar sakau: 'Gerai, kamštis didelis, bet negalime nieko padaryti'. Gyvenimas yra toks, kokį jį susikuri. Jei niekada nerizikuoji, kaip tai padarėme mes persikeldami į Ispaniją, niekada nepadarysi nieko naujo. Verta svajoti ir rizikuoti, jei širdis liepia.“
Jos mama Vasoulla, kuri atskrido iš Jungtinės Karalystės, kad būtų su šeima jiems sunkiausiu metu, taip pat buvo didelė pagalba, priduria Jasmine.
Ji paaiškina: „Jonui susilaužius koją, dabar, kai atsigręžiu į viską, nežinau, kaip tai padariau. Tačiau žinau, kad nebūčiau galėjusi to padaryti be savo mamos. Jai atvykus, aš atleidau visą spaudimą ir stresą ir pasakiau: 'gerai, man reikia sutelkti dėmesį į reikalus' ir daryti tai taip, kad nepervargčiau ir neišsekčiau.“
Ji pabrėžia, kad jie nesigaili persikėlę į Ispaniją, kas iš dalies buvo padaryta dėl šoko, patirto netekus Jono sesers prieš devynerius metus.
„Ji buvo sportiška, sveika ir labai gyvybinga, – prisipažįsta Jasmine. – Tai buvo labai didelis šokas.“
„Mums labai patinka gyventi Ispanijoje. Dabar darome tai, ko nedarytume, jei vis dar būtume Londone, todėl mes labai vertiname šį gyvenimo būdą.“
Žvelgdama į ateitį ir atsižvelgdama į viską, ką patyrė, Jasmine sako, kad dabar yra pasiryžusi mėgautis kiekviena savo laiko Ispanijoje sekunde.
Ji taip pat nekantriai laukia naujų serijų, kurios ją išgarsino, filmavimo. Nepaisant posūkių ir netikėtumų, ji atskleidžia, kad mielai padėtų ir kitiems, kurie tikisi renovuoti seną pastatą į savo svajonių namus.
„Galbūt galėčiau padėti kitiems žmonėms atnaujinti jų vietą po saule, – priduria Jasmine. – Man patinka žmogiškos istorijos už „A Place In The Sun“ ir namų paieška yra priemonė sužinoti jų istoriją, kodėl jie nusprendė tai padaryti ir kodėl jie to nusipelno. Aš pasiruošusi daryti viską, ką galiu, kad padėčiau žmonėms pakeisti gyvenimą ir būti drąsiems.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!