  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seime – galutinis sprendimas dėl Turto banko

2025-11-13 07:03 / šaltinis: BNS
2025-11-13 07:03

Seimas ketvirtadienį turėtų galutinai apsispręsti, ar Turto banką nuo kitų metų pertvarkyti iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę.

Visoje Kėdainių rajono savivaldybėje yra net 244 nekilnojamojo turto objektai, valdomi Turto banko./BNS Žygimanto Gedvilos nuotr.

Seimas ketvirtadienį turėtų galutinai apsispręsti, ar Turto banką nuo kitų metų pertvarkyti iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę.

0

Parlamentas balsuos, ar priimti tokias Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo ir juo susijusių teisės aktų pataisas. Taip pat siūloma plėsti Turto banko funkcijas, kad jis galėtų įsitraukti plėtojant civilinę ir karinę infrastruktūrą.

Tikimasi, kad pakeitus Turto banko teisinį statusą valstybė galės efektyviau panaudoti savo nekilnojamąjį turtą, mažės jo išlaikymo kaštai ir apimtys. Be to, pagal naujus bendrovės įstatus jis galėtų teikti komercines paslaugas.

Parlamentas taip pat linkęs pritarti socialdemokratų frakcijos narių Romos Janušonienės ir Roberto Kauno siūlymams leisti įstaigai prisidėti prie kitų institucijų civilinės ir karinės infrastruktūros projektų, dalyvauti strategines šalies ligonines pritaikant krizinėms situacijoms.

Prieš nuspręsdamas galutinai Seimas dar apsispręs ir dėl R. Janušonienės bei konservatoriaus Jurgio Razmos pasiūlymo pavesti Turto bankui laikinai toliau vykdyti neteisėtai panaudotos ES paramos išieškojimą, kol tam pasiruoš Valstybinė mokesčių inspekcija.

Anot Finansų ministerijos, pertvarkius Turto banką jam būtų taikomi valstybės valdomų bendrovių valdymo, strateginio planavimo, dividendų, kolegialių organų veiklos principai, siekiant aukštesnių veiklos standartų.

Turto bankas valdo apie 733 tūkst. kv. metrų valstybės nekilnojamojo turto.

