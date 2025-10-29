Turto bankas už 1,3 mln. eurų pardavė buvusias kareivines Kaune

Antradienį pasibaigusiame aukcione administracinės paskirties pastatas parduotas už beveik dukart didesnę nei pradinę kainą (690 tūkst. eurų). Tai buvo pirmasis turto aukcionas.
Kas laimėjo aukcioną, kol kas neskelbiama – naujas savininkas Registrų centre paprastai įregistruojamas po to, kai šalys pasirašo sutartį ir pirkėjas perveda pinigus. Tam numatyta atitinkamai 30 ir 10 dienų.
„Objektas yra Panemunės rajone, aplinkui išvystyta socialinė ir kelių infrastruktūra, puikus susisiekimas su Kauno centru. Ši lokacija pagarsėjus Panemunės šilo vaizdais bei gydymo ir slaugos įstaigomis“, – skelbia Turto bankas.
Anot jo, pastatas yra dviejų aukštų, dideliais langais, jame įrengtos dvi laiptinės. Objektas nenaudojamas, jo atnaujinimui reikėtų investicijų.