Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Turto bankas už 1,3 mln. eurų pardavė buvusias kareivines Kaune

2025-10-29 07:18 / šaltinis: BNS
2025-10-29 07:18

Valstybės valdomas Turtas bankas už 1,37 mln. eurų pardavė buvusių kareivinių pastatą Kauno Panemunėje. 

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Valstybės valdomas Turtas bankas už 1,37 mln. eurų pardavė buvusių kareivinių pastatą Kauno Panemunėje. 

REKLAMA
1

Antradienį pasibaigusiame aukcione administracinės paskirties pastatas parduotas už beveik dukart didesnę nei pradinę kainą (690 tūkst. eurų). Tai buvo pirmasis turto aukcionas.

Kas laimėjo aukcioną, kol kas neskelbiama – naujas savininkas Registrų centre paprastai įregistruojamas po to, kai šalys pasirašo sutartį ir pirkėjas perveda pinigus. Tam numatyta atitinkamai 30 ir 10 dienų.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Objektas yra Panemunės rajone, aplinkui išvystyta socialinė ir kelių infrastruktūra, puikus susisiekimas su Kauno centru. Ši lokacija pagarsėjus Panemunės šilo vaizdais bei gydymo ir slaugos įstaigomis“, – skelbia Turto bankas. 

Anot jo, pastatas yra dviejų aukštų, dideliais langais, jame įrengtos dvi laiptinės. Objektas nenaudojamas, jo atnaujinimui reikėtų investicijų. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų