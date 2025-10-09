Klaipėdos teismų pastatą Turto bankas tikisi pastatyti iki 2030-ųjų

Kaip BNS pranešė Turto banko atstovas Paulius Vaitekėnas, šią savaitę pasirašyta 500 tūkst. eurų vertės sutartis su architektūrinį konkursą laimėjusia architektų bendrove „Heima“.
„Konkurse dalyvavusiems tiekėjams reikėjo sukurti geriausią urbanistinį-architektūrinį sprendimą, tinkantį konkurso teritorijai, esančiai Klaipėdoje, Kauno gatvėje“, – BNS teigė jis.
„Rangos konkursą numatoma skelbti 2026 metų trečiąjį ketvirtį“, – pridūrė banko atstovas.
Anot jo, naujojo teismų pastato statyba turėtų kainuoti apie 10 mln. eurų.
P. Vaitekėno teigimu, architektūrinis konkursas užtruko ilgiau nei planuota dėl teisminių ginčų.
„2024 metų liepą Turto bankas gavo informaciją, kad vienas iš konkurso dalyvių, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pateikė ieškinį teismui. Įsigaliojus teismo sprendimui pakartotinai įvertinus dalyvio pasiūlymą, buvo tęsiamos pirkimo procedūros. Po pakartotinio pasiūlymo vertinimo, dalyvis buvo įtrauktas į pasiūlymų eilę“, – aiškino jis.
„Finišo tiesioji pasiekta šių metų vasarą, kuomet nuo liepos mėnesio buvo vykdomos pirkimo dokumentuose numatytos neskelbiamos derybos, kurių metu suderėtas galutinis tiekėjo kainos pasiūlymas“, – pridūrė P. Vaitekėnas.
BNS rašė, kad 2023 metų spalį Turto bankas kartu su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija paskelbė naujo teismų pastato architektūrinį konkursą. Tuomet buvo tikimasi, jog rangovo konkursas galėtų būti skelbiamas 2025-ųjų pradžioje, o teismai į pastatą galėtų įsikelti 2026 metų pabaigoje.
Naujo pastato Kauno gatvėje vieta yra šalia Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato.
Naujasis pastatas bus atviras visuomenei, su klientams patogiomis viešosiomis erdvėmis viduje. Pastatas bus projektuojamas pasitelkiant BIM modeliavimą, kuris leidžia žymiai sumažinti statinio projektavimo laiką ir tiksliau planuoti statybos sąnaudas.