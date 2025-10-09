Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Klaipėdos teismų pastatą Turto bankas tikisi pastatyti iki 2030-ųjų

2025-10-09 07:33 / šaltinis: BNS
2025-10-09 07:33

Valstybės valdomas Turto bankas 2027 metų pirmąjį pusmetį tikisi pradėti ir iki 2029 metų pabaigos pastatyti pastatą, skirtą Klaipėdos apygardos teismui ir Regionų administracinio teismo Klaipėdos rūmams. 

Visoje Kėdainių rajono savivaldybėje yra net 244 nekilnojamojo turto objektai, valdomi Turto banko./BNS Žygimanto Gedvilos nuotr.

Valstybės valdomas Turto bankas 2027 metų pirmąjį pusmetį tikisi pradėti ir iki 2029 metų pabaigos pastatyti pastatą, skirtą Klaipėdos apygardos teismui ir Regionų administracinio teismo Klaipėdos rūmams. 

REKLAMA
0

Kaip BNS pranešė Turto banko atstovas Paulius Vaitekėnas, šią savaitę pasirašyta 500 tūkst. eurų vertės sutartis su architektūrinį konkursą laimėjusia architektų bendrove „Heima“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Konkurse dalyvavusiems tiekėjams reikėjo sukurti geriausią urbanistinį-architektūrinį sprendimą, tinkantį konkurso teritorijai, esančiai Klaipėdoje, Kauno gatvėje“, – BNS teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA

„Rangos konkursą numatoma skelbti 2026 metų trečiąjį ketvirtį“, – pridūrė banko atstovas. 

REKLAMA

Anot jo, naujojo teismų pastato statyba turėtų kainuoti apie 10 mln. eurų.

P. Vaitekėno teigimu, architektūrinis konkursas užtruko ilgiau nei planuota dėl teisminių ginčų.

„2024 metų liepą Turto bankas gavo informaciją, kad vienas iš konkurso dalyvių, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pateikė ieškinį teismui. Įsigaliojus teismo sprendimui pakartotinai įvertinus dalyvio pasiūlymą, buvo tęsiamos pirkimo procedūros. Po pakartotinio pasiūlymo vertinimo, dalyvis buvo įtrauktas į pasiūlymų eilę“, – aiškino jis. 

REKLAMA
REKLAMA

„Finišo tiesioji pasiekta šių metų vasarą, kuomet nuo liepos mėnesio buvo vykdomos pirkimo dokumentuose numatytos neskelbiamos derybos, kurių metu suderėtas galutinis tiekėjo kainos pasiūlymas“, – pridūrė P. Vaitekėnas. 

BNS rašė, kad 2023 metų spalį Turto bankas kartu su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija paskelbė naujo teismų pastato architektūrinį konkursą. Tuomet buvo tikimasi, jog rangovo konkursas galėtų būti skelbiamas 2025-ųjų pradžioje, o teismai į pastatą galėtų įsikelti 2026 metų pabaigoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Naujo pastato Kauno gatvėje vieta yra šalia Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato. 

Naujasis pastatas bus atviras visuomenei, su klientams patogiomis viešosiomis erdvėmis viduje. Pastatas bus projektuojamas pasitelkiant BIM modeliavimą, kuris leidžia žymiai sumažinti statinio projektavimo laiką ir tiksliau planuoti statybos sąnaudas.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų