Ornitologai ketina kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl Klaipėdoje į langus atsitrenkiančių paukščių

„Turi būti tam tikras reglamentavimas. (...) Turi būti teisėkūros priemonės, kas numato reikalavimus naujos statybos pastatams. Tokių pastatų planuojama ir daugiau. Tai viena kryptis žiūrint į ateitį, kad neatsirastų naujų karštų taškų“, – BNS antradienį teigė Lietuvos ornitologų draugijos direktorius Liutauras Raudonikis.
Pasak jo, dialogas su ministerija šiuo metu vyksta, tačiau, kad vyktų tam tikri pokyčiai, reikia suformuoti oficialų kreipimąsį į ministeriją.
Ornitologas teigė, kad buvęs Aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir jo komanda dirbo ties minėtu reglamentavimu, tačiau pasikeitus valdžiai planuoti darbai nutrūko.
Egzistuoja prevencinės priemonės
Socialiniuose tinkluose išplitus pranešimams apie į Klaipėdoje esantį pastatą atsitrenkusius nykštukus, Aplinkos apsaugos departamentas buvo atvykęs į įvykio vietą ir namo savininkams pasiūlė apklijuoti langus atbaidančiais lipdukais.
Pasak departamento, šiuo metu vyksta paukščių migracija, o stikliniai pastatai trukdo sėkmingai migruoti. Dėl šios priežasties minėti paukščiai atsitrenkia į langus.
Pasak įvykį pasidalinusio ornitologo Augusto Raudoniaus, paukščių žūtys atsitrenkus į pastatų langus yra jau seniai žinoma problema, kurios išvengti būtų galima naudojant paukščių siluetų lipdukus arba langus dengti žaliuzėmis bei roletais.
BNS kalbintas ornitologas L. Raudonikis teigė, kad minėti paukščius atbaidantys lipdukai yra veiksmingi, tačiau neužtenka užklijuoti vieno mažo lipduko. Lipdukų turi būti ne vienas, turi matytis, kad egzistuoja paukščiams kliūtis.
„Turi būti atsvara tai permatomai konstrukcijai, tai turi būt jau ne vienas ir ne du nedideli siluetai, o turi būti jų daugiau užklijuota“, – teigė ornitologas.
Paukščiai į langus atsitrenkia visoje Lietuvoje
Anot kalbinto ornitologo, pastato dydis nebūtinai daro įtakos atvejams, kuomet paukščiai atsitrenkia į langus. Jis prisimena, kaip prieš maždaug dešimtmetį viena langus pasikeitusi Klaipėdos mokykla susidūrė su masiniais paukščių atsitrenkimo atvejais.
„Mes turėjome informacijos, kad vidurinė mokykla pakeitė langus. Sudėjo atspindinčius lauką langus, kurie neskaidrūs buvo ir pradėjo nykštukai masiškai užsimušinėt. (...) Masiškai iš ryto šlavė kiemsargis, renka šimtais ta mokykla, ne dangoraižis, bet parke ir dviejų ar trijų aukštų mokykla. Čia nėra tik dangoraižių problema“, – teigė jis.
Ornitologo nuomone, paukščių atsitrenkimo į langus problema turi būti sprendžiama ne tik Klaipėdoje, tačiau ir visoje Lietuvoje.
„Jeigu nebus veiksmų, rinksim parašus. Aplinkos ministerijos specialistai sutiko, kad galima surasti sprendimą. Sprendimai yra, bet reikia tiesiog dirbti su tuo klausimu“, – teigė L. Raudonikis.
Klaipėda kreipsis į daugiaaukščių pastatų administratorius
Reaguodama į masiškai į pastato langus atsitrenkusių paukščių atvejį, Klaipėdos miesto savivaldybė žada kreiptis į daugiaaukščių pastatų administratorius dėl prevencinių priemonių ant langų naudojimo.
Pasak Aplinkos ir klimato kaitos skyriaus vedėjos Renatos Chockevičienės, artimiausiu metu taip pat planuojama organizuoti susitikimą su ornitologais bei Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos skyriaus specialistais.
Susitikimo metu bus aptarti paukščių žūties prie stiklo fasadų priežastys bei galimos prevencijos priemonės.
Savivaldybės duomenimis, migracijos metu paukščiai dažniau atsitrenkia į pastatų langus ar įstiklintus fasadus – ypač tuos, kurie orientuoti į šiaurę ar šiaurės vakarus, nes būtent iš šių krypčių jie dažniausiai atskrenda.