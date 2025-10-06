Klaipėdos tragedija: tūkstančiai paukščių žūsta šioje vietoje – šaukiasi pagalbos

Ornitologas Augustas Raudonius feisbuke pasidalijo apie situaciją, kada dešimtys tūkstančių paukščių kasdien žūsta dėl aukštų pastatų.
„Daugiau nei 300 žuvusių paukščių po vienu pastatu per vieną dieną. Tokia dabar pajūrio ir pamario kasdienybė. Žūsta dešimtys tūkstančių paukščių (daugiausia nykštukai). Daug žmonių komentuoja, kad taip nebūdavo, kad čia paukščius nuodija piktos tetos, žemės ūkis, valdžia ar dar koks velnias. Iš tikrųjų paukščiai užsimuša į langus, ypač gausiai į stiklinius pastatus. Ši problema yra tokia pat sena kaip tie pastatai bei langai.
Kodėl paukščiai užsimuša į langus ir kodėl tai nėra natūrali atranka? Paukštis nesupranta, kad langas yra kliūtis, jis lange mato aplinkos atspindį ir galvoja, kad skris kiaurai tolyn. Į langus atsitrenkia tiek seni, tiek jauni, tiek stiprūs, tiek ligoti. Čia nėra jokios atrankos, čia yra žmogaus sukurti spąstai, kuriuos paukščiai įveikia kaip loteriją – pasiseks arba ne“, – rašė jis.
Kaip galima išvengti paukščių žūties?
Pasak ornitologo, jis pasidalijo, kaip galima išvengti paukščių žūties ir jų susidūrimų su langais – naudojant paukščiams matomus stiklus ar lipdukus, mažinant atspindžius ir padedant sužeistiems paukščiams, kartu skatinant sąmoningumą bei atsakomybę už gamtą.
„Ką daryti? Naujus „stiklainius“ projektuoti su paukščiams matomais stiklais (yra tokie stiklai, kurie paukščiams matomi, o mums atrodo visiškai įprastai). Ant savo namų langų klijuoti ryškių spalvų paukščių siluetus ar tiesiog lapus, užtraukti užuolaidas/žaliuzes. Visa esmė panaikinti nuo langų atspindį, kad paukštis matytų kliūtį.
Padeda ir langų ilgai neplauti. Labai noriu padėkoti Irinai Baltrūnienei, kuri ir padarė šias nuotraukas ir parodė tūkstančiams žmonių šią didelę problemą. Taip pat išgelbėjo turbūt jau daugiau nei 100 tokių nelaimėlių. Tokius nelaimėlius galime išgelbėti kiekvienas. Kai kurie paukščiai po atsitrenkimo į langą lieka gyvi, tačiau sušala ir numiršta.
Radus tokius paukščius reiktų juos parnešti į šiltą, tamsią ir ramią vieta, palaikyti kelias valandas, kol atsigaus ir paleisti atgal į gamtą. Girdyti ir lesinti nereikia. Būkime sąmoningi, rūpinkimės gamta ir skleiskime žinią, kad išgirstų projektuotojai, žurnalistai, verslininkai, politikai ir kiti sprendimus priimantys asmenys“, – patarė A. Raudonius
