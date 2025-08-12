Selemonas Paltanavičius atskleidė, kodėl Lietuvą jau palieka gandrai: įsidėmėkite

Pastarosiomis dienomis tautiečiai dalijosi įrašais apie tai, kad gandrai jau palieka Lietuvą.
Reiškinį pakomentavo Selemonas Paltanavičius
Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su žymiu Lietuvos gamtininku Selemonu Paltanavičiumi, kuris sutiko pasidalinti trumpu komentaru apie šį reiškinį.
Jis ramino visus susirūpinusius lietuvius ir sakė, kad šiame reiškinyje nieko ypatingo nemato, o toks gandrų išskridimo laikas – įprastas.
„Na, per pastarąsias porą dienų apvažiavau nemažai vietų, tai dar pulkelius gandrų laukuose matėme, bet jau neužmirškime, kad čia pat Žolinė ir gandrai visada, kiekvienais metais tokiu metu jau praktiškai būna išskridę.
Kai kurie klausia, kodėl gandrai skuba? Na, kaip jie skuba? Kelios poros likusios, o jaunesni jau liepos gale lizdus paliko, tad sakyčiau po savaitės, kai išskrenda jauni, jau pradeda keliauti visi gandrai“, – pastebėjimais dalijosi jis.
Pasak gamtininko, reikėtų rūpintis ne tuo, kad gandrai anksti išskrenda, o užsilikusiais gandrais, nes, anot jo, toks išskridimo laikas yra normalus. Jis pasakojo, kad prie tokio gandrų Lietuvos palikimo laiko jau reikėtų pratintis.
„Ar gandrai išskrido anksčiau – turbūt ne. Tradiciškai dabar jau pirmąjį rugpjūčio dešimtadienį jau praktiškai didžioji dalis gandrų būna išskridę, tad viskas čia gerai.
Vieni galbūt jau yra kažkur Ukrainos vakarinėje dalyje, kiti nuskridę iki Bulgarijos, Izraelio, o ankstyvieji jau yra Afrikoje prie Nilo“, – skaitytojus ramino pašnekovas.
Išsklaidė mitus apie gandrus
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi gamtininko, fotografo Mariaus Čepulio įrašu, kuris taip pat pakomentavo šių metų gandrų išskridimą iš Lietuvos.
„Tai kada išskrenda gandrai?
Skaitau komentarus po video, kur gandrai išskrenda, ir stebiuosi žmonių keistumu. Jeigu kalendoriuj parašyta, kad gandrai grįžta kovo 25, o išskrenda rugpjūčio 24, tai taip ir yra. Jokiu būdu ne kitaip. Ar ne?
O kažkaip niekam neateina į galvas, kad gandrai nemoka mūsų kalendoriaus skaityti (kuris jau seniai grybą pjauna ir visiškai neatitinka realijų), o turi savo, kuriuo vadovaujasi?
Tai dabar žiūrėkit ir įsidėmėkit. Gandrų išskridimo diena, jau gerus dvidešimt – trisdešimt metų nieko bendro su gandrų išskridimu nebeturi.
Gandrai pradeda būriuotis liepos gale. Pirmi palieka šalį rugpjūčio pradžioj, iki Žolinių išskrenda kartais didžioji dalis, kartais būna pikas. Pernai pikas buvo apie 20 dieną. Tai yra išskridimo dienos varijuoja ir priklauso nuo perėjimo pradžios laiko bei nuo oro sąlygų.
Iki gandrinių gandrų lieka mažoji dalis. Kai kurie gandrai pasilieka iki rugsėjo ar net spalio, ar net žiemoja.
Niekada vienu metu gandrai neišskrenda iš visos Lietuvos.
Pirma išskrenda jauni paukščiai.
Niekada neišskrenda naktį.
Visada pradeda kelionę ryte įšilus orui. Kad šiltos oro srovės pakeltų į dangų.
Skrenda link Bulgarijos, ne link Ispanijos.
Ir kad gandrai išskrenda, tai niekaip nepranašauja, kokia bus žiema ar ruduo. Jokie gyvūnai negali žinoti, kokie bus metų laikai, absoliučiai jokie.
Dabar gandrų išskridimas yra pačiu laiku.Tai baikit tikėti bobučių pasakomis, o jei pamatot didelius būrius gandrų sukančius ratus ir gaudančius kylančias šiltas oro sroves, palinkėkit gero kelio.
Liūdėti galima. Bet ir džiaugtis galima, kad pagaliau bus spalvotas nuostabus ruduo.
Tai žinokit ir dalinkitės, kad kiti žinotų“, – buvo rašoma „Čepulio fotoklajonės“ pasidalintame įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!