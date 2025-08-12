Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Selemonas Paltanavičius atskleidė, kodėl Lietuvą jau palieka gandrai: įsidėmėkite

2025-08-12 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 12:20

Socialiniuose tinkluose pastarosiomis dienomis netyla kalbos apie tai, kad kai kurie gandrai jau pradeda palikti Lietuvą ir keliauja į šiltus kraštus. Vis tik nors lietuviai išgyvena dėl šio reiškinio, ar tikrai toks gandrų išskridimo laikas yra neįprastas gamtoje?

Selemonas Paltanavičius, gandrai (nuotr. asm. archyvo ir stop kadras)
7

Socialiniuose tinkluose pastarosiomis dienomis netyla kalbos apie tai, kad kai kurie gandrai jau pradeda palikti Lietuvą ir keliauja į šiltus kraštus. Vis tik nors lietuviai išgyvena dėl šio reiškinio, ar tikrai toks gandrų išskridimo laikas yra neįprastas gamtoje?

REKLAMA
2

Pastarosiomis dienomis tautiečiai dalijosi įrašais apie tai, kad gandrai jau palieka Lietuvą.

Lizduose rasti du gandrų jaunikliai
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lizduose rasti du gandrų jaunikliai

TAIP PAT SKAITYKITE:

Reiškinį pakomentavo Selemonas Paltanavičius

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su žymiu Lietuvos gamtininku Selemonu Paltanavičiumi, kuris sutiko pasidalinti trumpu komentaru apie šį reiškinį.

REKLAMA
REKLAMA

Jis ramino visus susirūpinusius lietuvius ir sakė, kad šiame reiškinyje nieko ypatingo nemato, o toks gandrų išskridimo laikas – įprastas.

REKLAMA

„Na, per pastarąsias porą dienų apvažiavau nemažai vietų, tai dar pulkelius gandrų laukuose matėme, bet jau neužmirškime, kad čia pat Žolinė ir gandrai visada, kiekvienais metais tokiu metu jau praktiškai būna išskridę.

Kai kurie klausia, kodėl gandrai skuba? Na, kaip jie skuba? Kelios poros likusios, o jaunesni jau liepos gale lizdus paliko, tad sakyčiau po savaitės, kai išskrenda jauni, jau pradeda keliauti visi gandrai“, – pastebėjimais dalijosi jis.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak gamtininko, reikėtų rūpintis ne tuo, kad gandrai anksti išskrenda, o užsilikusiais gandrais, nes, anot jo, toks išskridimo laikas yra normalus. Jis pasakojo, kad prie tokio gandrų Lietuvos palikimo laiko jau reikėtų pratintis.

„Ar gandrai išskrido anksčiau – turbūt ne. Tradiciškai dabar jau pirmąjį rugpjūčio dešimtadienį jau praktiškai didžioji dalis gandrų būna išskridę, tad viskas čia gerai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vieni galbūt jau yra kažkur Ukrainos vakarinėje dalyje, kiti nuskridę iki Bulgarijos, Izraelio, o ankstyvieji jau yra Afrikoje prie Nilo“, – skaitytojus ramino pašnekovas.

Išsklaidė mitus apie gandrus

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi gamtininko, fotografo Mariaus Čepulio įrašu, kuris taip pat pakomentavo šių metų gandrų išskridimą iš Lietuvos.

REKLAMA

„Tai kada išskrenda gandrai?

Skaitau komentarus po video, kur gandrai išskrenda, ir stebiuosi žmonių keistumu. Jeigu kalendoriuj parašyta, kad gandrai grįžta kovo 25, o išskrenda rugpjūčio 24, tai taip ir yra. Jokiu būdu ne kitaip. Ar ne?

O kažkaip niekam neateina į galvas, kad gandrai nemoka mūsų kalendoriaus skaityti (kuris jau seniai grybą pjauna ir visiškai neatitinka realijų), o turi savo, kuriuo vadovaujasi?

REKLAMA

Tai dabar žiūrėkit ir įsidėmėkit. Gandrų išskridimo diena, jau gerus dvidešimt – trisdešimt metų nieko bendro su gandrų išskridimu nebeturi.

Gandrai pradeda būriuotis liepos gale. Pirmi palieka šalį rugpjūčio pradžioj, iki Žolinių išskrenda kartais didžioji dalis, kartais būna pikas. Pernai pikas buvo apie 20 dieną. Tai yra išskridimo dienos varijuoja ir priklauso nuo perėjimo pradžios laiko bei nuo oro sąlygų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Iki gandrinių gandrų lieka mažoji dalis. Kai kurie gandrai pasilieka iki rugsėjo ar net spalio, ar net žiemoja.

Niekada vienu metu gandrai neišskrenda iš visos Lietuvos.

Pirma išskrenda jauni paukščiai.

Niekada neišskrenda naktį.

Visada pradeda kelionę ryte įšilus orui. Kad šiltos oro srovės pakeltų į dangų.

Skrenda link Bulgarijos, ne link Ispanijos.

Ir kad gandrai išskrenda, tai niekaip nepranašauja, kokia bus žiema ar ruduo. Jokie gyvūnai negali žinoti, kokie bus metų laikai, absoliučiai jokie.

REKLAMA

Dabar gandrų išskridimas yra pačiu laiku.Tai baikit tikėti bobučių pasakomis, o jei pamatot didelius būrius gandrų sukančius ratus ir gaudančius kylančias šiltas oro sroves, palinkėkit gero kelio.

Liūdėti galima. Bet ir džiaugtis galima, kad pagaliau bus spalvotas nuostabus ruduo.

Tai žinokit ir dalinkitės, kad kiti žinotų“, – buvo rašoma „Čepulio fotoklajonės“ pasidalintame įraše.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Žolė. Fotodiena/Audrius Bagdonas
Rokiškėnai pievoje išvydo širdį veriantį vaizdą: susigraudintų ne vienas (13)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų