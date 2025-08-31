Ornitologas apie neįprastą zylių elgesį: „Dar niekada taip nebuvo“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Ventės rago ornitologijos stotyje pats darbymetis. Įsibėgėja rudeninė paukščių migracija.
„Ankstyvoji pečialinda, viena pirmesnių grįžtančių paukščių. Nors dažniausiai vadinimuose nereikia labai ieškoti prasmės. Pavyzdžiui, niekad nesugalvosi, kodėl tulžys yra tulžys, arba čimčiakas yra čimčiakas. Kažkas turėjo kažkokią mintį, bet kai kurios mintys nelabai aiškios“, – pasakoja Ventės rago ornitologas Vytautas Eigirdas.
Chaosas paukščių migracijoje
Vis tik, anot ornitologo, rudeninėje paukščių migracijoje – chaosas. Kadangi ankstyvą pavasarį buvo labai šilta, o vėliau vėl atšalo, vieni sparnuočiai grįžo per anksti, kiti per vėlai nei įprasta. Tad ir jauniklius perėjo skirtingai, pavyzdžiui, gandrai.
„Vieni gana anksti pradėjo perėti, kiti suvėlavo. Dalis šiuo metu išskridę į Turkiją, o kai kurie dar jauniklius augina, nes nespėjo grįžti per tą pirmą šilto oro bangą ir pavėlavo, tad dabar kai kuriuose lizduose jaunikliai yra neskraidantys“, – teigia V. Eigirdas.
Neįprastas zylių elgesys
Šylantis klimatas pateikia ir daugiau staigmenų. Panašu, kad zylutėms susisuko galvelės. Tai, ką šios išdarinėjo, ornitologai sako matantys pirmą kartą gyvenime.
„Prieš kelias savaites įvyko zylių antplūdis. Bet šis antplūdis truko tik tris dienas. Dar niekad nebūdavo, kad taip anksti pajudėdavo zylės, apie tūkstantį jų pagavome Ventėje. Praėjus trims dienoms, zylės nustojo migruoti ir dabar vėl nebesimato paukščių. Tai toks įdomus, sunkiai paaiškinamas reiškinys“, – dalijasi V. Eigirdas.
Vis tik, jau išskrido didžioji dalis didžiųjų paukščių, dabar vyksta pagrindinė vabzdžialesių migracija. Jaunikliai jau palikę lizdus, tačiau kol tolimam skrydžiui sustiprės, dar treniruojasi Ventės rago apylinkėse, o nakvoti leidžiasi į čia augančius nendrynus.
„Galima buvo pastebėti nuo 50 000 iki net 1 000 000 kregždžių“, – teigia ornitologas.
Jei viskas bus gerai, paskutiniai migruojantys paukščiai Lietuvą paliks spalio pabaigoje. O pirmieji sugrįš jau ankstyvą pavasarį, nutirpus sniegui.
