Turto bankas už daugiau kaip milijoną eurų pardavinės patalpas sostinės Naujamiestyje

Aukciono skelbime nurodama, kad parduodamos patalpos yra 1978 metų statybos pastato Algirdo g. 19 rūsyje, pirmame ir antrame aukštuose, o jų bendras plotas yra 1,1 tūkst. kv. metrų.
„Patalpos pirmame aukšte puikios būklės, įrengtas modernus ofisas su reprezentacinėmis erdvėmis. Antrame pastato aukšte vyrauja erdvūs kabinetai. Rūsyje vyrauja pastato komunikacijų ir sandėliavimo patalpos“, – rašoma skelbime.
Pasak banko, objektas yra tinkamas investicijai arba konversijai, nes viršutiniai aukštai pritaikyti būstui.
Kartu parduodamas 0,15 hektaro ploto žemės sklypas.
Aukcionas vyks lapkričio 3-5 dienomis.