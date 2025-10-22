Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Turto bankas už daugiau kaip milijoną eurų pardavinės patalpas sostinės Naujamiestyje

2025-10-22 15:51 / šaltinis: BNS
2025-10-22 15:51

Turto bankas lapkričio pradžioje už 1,2 mln. eurų pradinę kainą ketina pardavinėti administracines patalpas su žemės sklypu sostinės Naujamiesčio mikrorajone.

Turto bankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

Aukciono skelbime nurodama, kad parduodamos patalpos yra 1978 metų statybos pastato Algirdo g. 19 rūsyje, pirmame ir antrame aukštuose, o jų bendras plotas yra 1,1 tūkst. kv. metrų.

„Patalpos pirmame aukšte puikios būklės, įrengtas modernus ofisas su reprezentacinėmis erdvėmis. Antrame pastato aukšte vyrauja erdvūs kabinetai. Rūsyje vyrauja pastato komunikacijų ir sandėliavimo patalpos“, – rašoma skelbime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak banko, objektas yra tinkamas investicijai arba konversijai, nes viršutiniai aukštai pritaikyti būstui. 

Kartu parduodamas 0,15 hektaro ploto žemės sklypas.

Aukcionas vyks lapkričio 3-5 dienomis.

indeliai.lt

