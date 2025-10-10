Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kaune parduos kareivinių pastatą, sandėlius bei patalpas Laisvės alėjoje: įvardijo ir pradinę kainą

2025-10-10 13:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS
2025-10-10 13:50

Valstybės valdomas Turto bankas rudenį ketina parduoti tris objektus Kaune – kareivinių pastatą Panemunėje, sandėlių kompleksą šalia Kauno autobusų stoties bei patalpas Laisvės alėjoje, penktadienį pranešė įstaiga. 

Turto bankas (/BNS Žygimanto Gedvilos nuotr.)

Valstybės valdomas Turto bankas rudenį ketina parduoti tris objektus Kaune – kareivinių pastatą Panemunėje, sandėlių kompleksą šalia Kauno autobusų stoties bei patalpas Laisvės alėjoje, penktadienį pranešė įstaiga. 

0

Jos teigimu, 1,5 tūkst. kv. metrų ploto dviejų aukštų kareivinių pastato Perlojos gatvėje pradinė kaina siekia 690 tūkst. eurų. 

„Tai išlikęs carinio laikotarpio karinio miestelio kareivinių pastatas, pasižymintis išskirtine architektūra, aukštomis lubomis ir dideliais langais“, – teigiama pranešime. 

Bus parduodamas ir žemės sklypas

Kartu su pastatu bus parduodamas ir 31,7 a ploto žemės sklypas. Turto aukcionas vyksta lapkričio 27 dieną. 

Tuo metu lapkričio 10 dieną aukcione už 787,7 tūkst. eurų pradinę kainą bus parduodami 1,3 tūkst. bei 331 kv. metrų ploto sandėliai Gritupio gatvėje, šalia Kauno autobusų stoties. 

„Parduodamas pastatų kompleksas sudarytas iš dviejų statinių. (...) Šalia parduodamo objekto yra numatyta naujų komercinės paskirties objektų plėtra, todėl teritorija turi aukštą vertės augimo potencialą“, – teigė Turto bankas. 

Su kompleksu naujasis savininkas įsigys ir 27 arų žemės sklypas. 

Savo ruožtu, Turto banko teigimu, netrukus bus skelbiamas ir 125 kv. metrų ploto patalpų Kauno Laisvės alėjoje aukcionas. 

Kaip nurodoma įstaigos svetainėje, patalpų, esančių 1929 metais statytame administraciniame pastate, pradinė kaina sieks 199 tūkst. eurų, kartu bus parduodamas ir dalis žemės sklypo iš 0,2 ha ploto teritorijos. 

