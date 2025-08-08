Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Apeliacinis teismas: sutartis su „Vilungės statyba“ dėl VRM centro Trakuose nutraukta teisėtai

2025-08-08 15:36 / šaltinis: BNS
2025-08-08 15:36

Turto bankas teisėtai nutraukė beveik 5,9 mln. eurų vertės sutartį su Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pareigūnų reabilitacijos centro Trakuose rangove, statybų bendrove „Vilungės statyba“, nutarė Lietuvos apeliacinis teismas. 

Visoje Kėdainių rajono savivaldybėje yra net 244 nekilnojamojo turto objektai, valdomi Turto banko./BNS Žygimanto Gedvilos nuotr.

0

Teismas rugpjūčio 7 dieną atmetė „Vilungės statybos“ skundą ir paliko galioti Vilniaus apygardos teismo balandį priimtą sprendimą, penktadienį pranešė Turto bankas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismai pripažino, kad nustatyti darbų pažeidimai – netinkamai įrengti atraminės sienos poliai – buvo pagrindas Turto bankui 2023 metais vienašališkai nutraukti sutartį. 

Turto banko teigimu, sutartis su „Vilungės statyba“ buvo nutraukta įvertinus didelius nukrypimus nuo projekto Karaimų gatvėje. „Vilungės statyba“ tų pačių metų gruodį buvo įrašyta į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Kaip rašė BNS, beveik 5,9 mln. eurų vertės sutartį dėl policininkų, ugniagesių ir kitų statutinių pareigūnų reabilitacijos centro atnaujinimo Turto bankas su „Vilungės statyba“ pasirašė 2021 metų kovą. Statybas buvo nutarta stabdyti po to, kai Turto bankui tapo prieinama informacija apie rangovo galimai nesilaikytų projektinių sprendimų ir techninės dokumentacijos klastojimo.

Pernai spalį BNS rašė, kad pagal naują sutartį reabilitacijos centrą Trakuose už 7,4 mln. eurų statys bendrovė „Daistatus“. Turto bankas trečiadienį pranešė, kad projektą planuojama baigti 2026 metų pirmąjį ketvirtį.

