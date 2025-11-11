 
  tv3.lt
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Turto banko aukcione – įspūdinga suma už patalpas Naujamiestyje

2025-11-11 17:00 / šaltinis: BNS
2025-11-11 17:00

Turto banko aukcione už patalpas su 0,15 hektaro ploto žemės sklypu sostinės Naujamiestyje antradienį pasiūlyta 1,4 mln. eurų – 11,1 proc. daugiau nei pradinė kaina (1,2 mln. eurų). 

Turto bankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

Erdvės pastate Algirdo gatvėje 19 tinkamos investicijai arba konversijai, nes viršutiniai aukštai pritaikyti būstui, teigia bankas. 

Aukciono skelbime nurodyta, kad patalpos yra 1978 metų statybos pastato rūsyje, pirmame ir antrame aukštuose, o jų bendras plotas yra 1,2 tūkst. kv. metrų.

„Patalpos pirmame aukšte puikios būklės, įrengtas modernus ofisas su reprezentacinėmis erdvėmis. Antrame pastato aukšte vyrauja erdvūs kabinetai. Rūsyje vyrauja pastato komunikacijų ir sandėliavimo patalpos“, – rašoma skelbime. 

Šiuo metu patalpomis neatlygintinai faktiškai naudojasi tretieji asmenys. 

Kas laimėjo aukcioną, kol kas neskelbiama – naujas savininkas Registrų centre paprastai įregistruojamas po to, kai šalys pasirašo sutartį ir pirkėjas perveda pinigus. Tam numatyta atitinkamai 30 ir 10 dienų. 

TOLIAU SKAITYKITE
