Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienio verslas

Po Erdogano vizito JAV „Turkish Airlines“ sudarė didelį sandorį su „Boeing“

2025-09-26 16:53 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 16:53

Oro linijų bendrovė „Turkish Airlines“ penktadienį paskelbė apie susitarimą įsigyti iki 225 „Boeing“ lėktuvų – tai įvyko kitą dieną po Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano pirmojo vizito Baltuosiuose rūmuose nuo 2019 metų.

Turkish airlines BNS Foto

Oro linijų bendrovė „Turkish Airlines“ penktadienį paskelbė apie susitarimą įsigyti iki 225 „Boeing“ lėktuvų – tai įvyko kitą dieną po Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano pirmojo vizito Baltuosiuose rūmuose nuo 2019 metų.

REKLAMA
0

Daugiau nei dvi valandas trukęs R. T. Erdogano ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimas padidino Ankaros viltis, kad Vašingtonas atšauks sankcijas, kurios nuo 2020 m. neleidžia jai pirkti amerikietiškų naikintuvų F-35.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šios priemonės buvo įvestos kaip atsakas į tai, kad Turkija įsigijo Rusijos priešraketinės gynybos sistemą S-400.

REKLAMA
REKLAMA

Kalbėjęsis su Turkijos žurnalistais skrydžio iš Vašingtono metu, R. T. Erdoganas kalbėjo apie „nuoširdžią, konstruktyvią ir produktyvią atmosferą“ per derybas. Tačiau jis pripažino, kad „išspręsti visų problemų per vieną susitikimą, žinoma, neįmanoma“.

REKLAMA

„Turkish Airlines“ sandoris apima 150 patvirtintų „Boeing“ orlaivių, kurie bus pristatyti 2029-2034 m., su galimybe įsigyti dar 75, sakoma bendrovės pareiškime nenurodant kainos.

„Šiais užsakymais siekiame iki 2035 m. visą savo lėktuvų parką pakeisti naujos kartos orlaiviais, taip padidindami efektyvumą ir palaikydami vidutinį šešių procentų metinį augimo tempą“, – teigė oro bendrovė.

REKLAMA
REKLAMA

Įmonė pateikė galutinį užsakymą nupirkti 50 „Boeing 787 Dreamliner“ lėktuvų su galimybe įsigyti dar 25. Taip pat ji užsakė 100 „Boeing 737 MAX“ reaktyvinių lėktuvų ir su galimybe įsigyti dar 50.

Oro linijų bendrovė taip pat derasi su variklių gamintojais „Rolls-Royce“ ir „GE Aerospace“ dėl „Dreamliner“ lėktuvų variklių, atsarginių dalių ir techninės priežiūros paslaugų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Boeing“ sandoris sudarytas po to, kai „Turkish Airlines“ 2023 m. gruodį paskelbė apie 355 lėktuvų užsakymą iš konkuruojančios Europos bendrovės „Airbus“.

„Nustokite pirkti rusišką naftą“

Pranešimai apie sandorį su „Boeing“ Turkijos žiniasklaidoje pasirodė anksčiau šią savaitę, dar iki R. T. Erdogano susitikimo su D. Trumpu.

REKLAMA

Tai buvo pirmasis oficialus R. T. Erdogano priėmimas Baltuosiuose rūmuose nuo 2019 metų, per D. Trumpo pirmąją kadenciją. Prezidento Joe Bideno 2020-2024 m. kadencijos metu jis iš esmės buvo nustumtas į šoną.

Vašingtonas 2019 m. išmetė Turkiją iš naikintuvų F-35 programos dėl to, kad ši NATO narė įsigijo Rusijos oro gynybos sistemą.

D. Trumpas sakė esąs pasirengęs panaikinti sankcijas Ankarai dėl raketų S-400, jei susitikimas bus sėkmingas. Tačiau per susitikimą jis taip pat iškėlė svarbų Ukrainos klausimą, nes Turkija atsisakė prisijungti prie tarptautinių sankcijų Maskvai ir net padidino rusiškos naftos pirkimą.

REKLAMA

„Norėčiau, kad jis nebepirktų jokios naftos iš Rusijos, kol Rusija tęsia šį siautėjimą“, – sakė D. Trumpas žurnalistams susitikimo Ovaliajame kabinete pradžioje.

Turkija yra ketvirta pagal dydį Rusijos prekybos partnerė, rodo Europos Bruegelio instituto duomenys. Jo vertinimu, dvišalė prekyba pernai siekė 52 mlrd. dolerių – ją sudarė daugiausia iškastinis kuras ir elektronika.

D. Trumpas, kuris šios savaitės pradžioje iš esmės pakeitė savo poziciją, sakydamas, kad dabar tiki, jog Ukraina gali laimėti karą, reikalauja, kad Vakarų sąjungininkės nustotų pirkti Rusijos naftą ir dujas prieš jam įvedant daugiau sankcijų Maskvai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų