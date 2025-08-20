„Turkish Airlines“ perka Ispanijos „Air Europa“ mažumos akcijų dalį

Pranešime pažymima, jog tikslus perkamo akcijų paketo dydis bus nustatytas vėliau. Tikimasi, kad sandoris bus užbaigtas per artimiausius 6–12 mėnesių.
Šiuo sandoriu „Turkish Airlines“ siekia padidinti turistų srautus į Turkiją bei patekti į naujas rinkas Lotynų Amerikoje.
IAG oro linijų grupė, kuriai priklauso „British Airways“, „Iberia“ ir „Vueling“, du kartus bandė perimti „Air Europa“.
Pernai IAG pasiūlė už ją pasiūlė 400 mln. eurų, tačiau buvo priversta pirkimo atsisakyti dėl Europos reguliavimo institucijų pasipriešinimo.
IAG dabar valdo penktadalį „Air Europa“ akcijų.
