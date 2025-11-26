„Akropoliai“ skelbia, kaip dirbs per šventes: pasižymėkite, kad neliktumėte be dovanų ar maisto

Per Kūčias ir Naujųjų metų išvakarėse prekybos centrų parduotuvės ir paslaugų vietos dirbs trumpiau.
Gruodžio 24-ąją dauguma „Akropoliuose“ veikiančių restoranų, parduotuvių, paslaugų teikimo vietų ir pramogų erdvių dirbs iki 17 val., o „Maxima“ parduotuvės – iki 20 val.
Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, restoranai, parduotuvės, pašto skyriai, taip pat „Eurovaistinės“ ir „Ermitažas“ Vilniuje darbą baigs 19 val., trumpiau veiks ir kai kurių bankų skyriai. „Maxima“ parduotuvės visuose miestuose dirbs iki 21 val.
Pirmąją Kalėdų dieną visi trys „Akropoliai“ nedirbs, išskyrus juose veikiančius sporto klubus. Gruodžio 26 dieną dauguma parduotuvių ir paslaugų vietų dirbs įprastai.
Sausio 1-ąją neveiks „Akropoliuose“ esančios parduotuvės, pašto ir bankų skyriai, vaistinės, taip pat dalis pramogų vietų.