„Akropolis Group“ nuomos pajamos pirmąjį 2025-ųjų pusmetį augo 5,4 proc.

Kaip pirmadienį pranešė įmonė, nuomojamų erdvių vakancijos rodiklis siekė 1,3 proc., kai pernai jis buvo 1,9 proc., tuo metu grupės pajamos sudarė 63,3 mln. eurų ir palyginamuoju laikotarpiu augo 4,4 procento.
Savo ruožtu pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizavimą sudarė 44,3 mln. eurų arba 3,4 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Bendrovės valdomuose penkiuose prekybos ir pramogų centruose Lietuvoje bei Latvijoje 2025 metų pirmąjį pusmetį apsilankė 21 mln. lankytojų. Nuomininkų apyvarta pasiekė 558,9 mln. eurų ir buvo 1,8 proc. didesnė nei per tą patį laikotarpį pernai.
„Akropolis Group“ direktorės Gabrielės Sapon teigimu, šį pusmetį buvo atlikti reikšmingi atnaujinimai ir pagerinimai esamuose prekybos centruose, gauti statybos leidimai tolimesnei plėtrai.
„Šiemet per pirmąjį pusmetį „Akropoliuose“ atidaryta ar atnaujinta daugiau parduotuvių nei pernai tuo pačiu laikotarpiu – daugiau nei 70, palyginti su 66 pernai. Tai rodo nuomininkų pasitikėjimą mūsų valdomais prekybos ir pramogų centrais“, – sako G. Sapon.
