Lietuvoje nemokamai dalins 1 maisto produktą: atskleidė, kur ir kada

Šventės „Javinės istorijos“ metu prekybos ir pramogų centrų lankytojams bus padovanota net 5 tūkst. kukurūzinių javinukų pakuočių, o šventinę nuotaiką kurs gausybė veiklų visai šeimai, rašoma pranešime spaudai.
Lankytojų lauks dovanos
„Džiaugiamės, kad mūsų prekybos centrų lankytojus galime nuolat nustebinti įvairiomis šventėmis bei renginiais – nuo nemokamų ledų, javinukų ar kitų skanėstų iki teatralizuotų pasirodymų ir edukacijų visai šeimai.
Tokia renginių įvairovė leidžia prekybos ir pramogų centruose apsilankyti ne tik norint apsipirkti, bet ir dėl smagių patirčių visai šeimai“, – sako Paulius Pocius, bendrovės rinkodaros ir komunikacijos vadovas.
Šventėje „Javinės istorijos“ vaikų lauks spalvingas veidukų piešimas, laimės ratas be pralaimėjimo su saldžiais prizais. Taip pat mažieji lankytojai galės lavinti dėmesį ir smulkiąją motoriką statydami kukurūzinių javinukų bokštą.
Šventinę nuotaiką kurs animatoriai, įtrauksiantys vaikus į žaidimus ir smagius nuotykius.
Renginiai vyks tris spalio savaitgalius iš eilės. Spalio 11–12 dienomis nemokamai pramogauti bus galima Klaipėdos „Akropolyje“, aikštėje prie parduotuvės „Žaislų planeta“, spalio 18–19 dienomis – Vilniuje, prie pirmojo „Maxima“ įėjimo, o spalio 25–26 dienomis – Šiauliuose, prie parduotuvės „Maxima“.
Prekybos centrų lankytojų pramogos lauks nuo 12 iki 18 valandos.
Renginių partneris – bendrovė „Javinė“.
