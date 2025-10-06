Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Lietuvoje nemokamai dalins 1 maisto produktą: atskleidė, kur ir kada

2025-10-06 13:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 13:05

Spalio mėnesį Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ lankytojų laukia išskirtinės pramogos tris savaitgalius iš eilės.

„Akropolis“ (nuotr. pranešimo spaudai)

Spalio mėnesį Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ lankytojų laukia išskirtinės pramogos tris savaitgalius iš eilės.

REKLAMA
0

Šventės „Javinės istorijos“ metu prekybos ir pramogų centrų lankytojams bus padovanota net 5 tūkst. kukurūzinių javinukų pakuočių, o šventinę nuotaiką kurs gausybė veiklų visai šeimai, rašoma pranešime spaudai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lankytojų lauks dovanos

„Džiaugiamės, kad mūsų prekybos centrų lankytojus galime nuolat nustebinti įvairiomis šventėmis bei renginiais – nuo nemokamų ledų, javinukų ar kitų skanėstų iki teatralizuotų pasirodymų ir edukacijų visai šeimai.

REKLAMA
REKLAMA

Tokia renginių įvairovė leidžia prekybos ir pramogų centruose apsilankyti ne tik norint apsipirkti, bet ir dėl smagių patirčių visai šeimai“, – sako Paulius Pocius, bendrovės rinkodaros ir komunikacijos vadovas.

REKLAMA

Šventėje „Javinės istorijos“ vaikų lauks spalvingas veidukų piešimas, laimės ratas be pralaimėjimo su saldžiais prizais. Taip pat mažieji lankytojai galės lavinti dėmesį ir smulkiąją motoriką statydami kukurūzinių javinukų bokštą.

Šventinę nuotaiką kurs animatoriai, įtrauksiantys vaikus į žaidimus ir smagius nuotykius.

Renginiai vyks tris spalio savaitgalius iš eilės. Spalio 11–12 dienomis nemokamai pramogauti bus galima Klaipėdos „Akropolyje“, aikštėje prie parduotuvės „Žaislų planeta“, spalio 18–19 dienomis – Vilniuje, prie pirmojo „Maxima“ įėjimo, o spalio 25–26 dienomis – Šiauliuose, prie parduotuvės „Maxima“.

Prekybos centrų lankytojų pramogos lauks nuo 12 iki 18 valandos.

Renginių partneris – bendrovė „Javinė“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Akropolis Group“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
110 mln. eurų paskolą gavusi „Akropolis Group“ planuoja įsigyti „Galio Group“ bendrovę (1)
Pavojingi objektai (tv3.lt koliažas)
Objektai su pavojingomis medžiagomis – prie pat gyvenviečių: pasitikrinkite, ką daryti nelaimės atveju (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų