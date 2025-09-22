Į parduotuvę nuėję gyventojai negalėjo patikėti, ką išvydo: „Su siurprizais“

Taip nutiko ir kelioms kaunietėms, kai įprastas apsipirkimas virto ne itin smagia patirtimi – daržovių ir mėsos skyriuose pirkėjos kartu su prekėmis rado ir nemalonių staigmenų.
Svogūnas su gyviais?
Incidentas nutiko prekybos tinklo „Iki“ parduotuvėje, Kaune. Kainas lyginantis portalas „Pricer.lt“ pasidalijo kaunietės radiniu ir komentaru „Facebook“ svetainėje. Besirinkdama svogūnus, pirkėja pamatė, kad, daržovės viduje, pasak moters, raitėsi gyviai.
„CLEVER svogūnai šią savaitę tik po 0,49 ct., bet su papildomais priedais“, – rašo nesėkmingai svogūnų ieškojusi pirkėja.
„Pricer.lt“ priduria ir pajuokauja, kad tai – baltyminiai svogūnai, juos reiktų po 1,49 eurų už vienetą pardavinėti žvejybos reikmenų parduotuvėje.
Nuotraukoje matyti, kad svogūno apačia išpuvusi, o jo viduje, regis, susirangiusios baltos kirmelytės.
„Pricer.lt“ naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad šiemet renkantis daržoves reikia būti itin dėmesingiems, nes jų kokybę lėmė lietingos oro sąlygos.
„Šiais metais šakninės daržovės buvo nuimtos labai šlapiu periodu, tai tos, kurios metamos į prekybą dabar yra gana drėgnos, todėl reikia atidžiau rinktis, o jei pirkta daugiau, tai namie laikyti sausiau, kad nebūtų panašių siurprizų“, – nurodo portalo atstovai.
Pakomentavo, kas galėjo nutikti
Prekybos tinklo „Iki“ Komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad pirkėjos rastas svogūnas tikrai yra netinkamos kokybės.
Ji nurodė, kad buvo iškart susisiekta su minėta konkrečia parduotuve, kad svogūnų dėžė būtų nuodugniai patikrinta, o daržovės perrinktos. Daugiau nieko panašaus, anot jos, rasta nebuvo.
„Sunku pasakyti, ar tai ant svogūno esantys gyvi organizmai, ar beaugančios šaknys, tačiau vienaip ar kitaip – tokie svogūnai dėžėje būti neturėtų. Labai apgailestaujame pirkėjo, kad teko susidurti su netinkamos kokybės preke. Daržovių kokybė mums labai svarbi, todėl parduotuvėje nuolat perrenkame turimą produkciją“, – nurodė G. Kitovė.
Taip pat atstovė pabrėžė, kad nutikus tokioms situacijoms, kai pirkėjas pastebi netinkamos kokybės daržovę, rekomenduojama kreiptis į parduotuvės darbuotoją, kad parduotuvė ir visas prekybos tinklas galėtų iškart sureaguoti.
Jautienos maltiniai su pelėsiu?
Nekokybiškų produktų pasitaiko įvairiuose prekybos tinkluose. Štai taip pat Kaune, „Lidl“ parduotuvėje, pirkėja įsigijo jautienos maltinukų su „priedais“.
Moteris įrašu bei nuotraukomis pasidalijo socialiniuose tinkluose ir sulaukė nemažai dėmesio bei komentarų.
„Čia daiginti prieskoniai“, – juokavo komentatorė.
„Čia iš karto su grybų padažu“, – antrino kita mergina.
Tiesa, juokinga buvo ne visiems. Pirkėjai komentaruose taip pat dalijosi savo nesėkmingomis patirtimis bei nuomonėmis apie prekybos tinklo produkciją.
Žada atlikti išsamų tyrimą
„Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė naujienų portalui nurodė, jog prekybos tinklas apgailestauja ir atsiprašo klientės dėl nekokybiškos prekės ir patirtų nepatogumų.
„Aukštos produktų kokybės užtikrinimas yra vienas svarbiausių „Lidl“ prioritetų, todėl informaciją apie šį atvejį perdavėme šio produkto tiekėjui, kuris atliks išsamų tyrimą, kad tokios situacijos nesikartotų ateityje. Anksčiau kreipinių dėl šios prekės kokybės nesame sulaukę“, – aiškina prekybos tinklo atstovė.
Taip pat ji nurodo, ką rekomenduojama daryti, įsigijus nekokybišką prekę:
„Nekokybišką prekę įsigijusius klientus prašome ją gražinti į parduotuvę kartu su pirkimo kvitu – popieriniu arba automatiškai išsaugotu programėlėje „Lidl Plus“ – čia klientui bus sugrąžinti pinigai.
Jei klientas neišsaugo įsigytos prekės ar kyla kitų klausimų – kviečiame susisiekti užpildant formą internete: Kontaktinė forma (lidl.lt) arba nemokamu telefonu 0 800 10011. Bendraujant tokiu būdu su klientu turime galimybę gauti ir papildomos informacijos, kuri padės prekės gamintojui užtikrinti prekės kokybę ateityje, taip pat užtikrinti, kad klientas atgautų pinigus už nekokybišką prekę.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!