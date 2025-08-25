Sekdamas Ukrainos pavyzdžiu, Taivanas investuos į karinius dronus

Sprendimas priimtas susiduriant su augančiu Kinijos spaudimu, kuri šią salą laiko savo teritorija.
Beveik dvejus metus taivanietis Chen Ting-Wei Ukrainos teritorinės gynybos tarptautinio legiono gretose kovojo prieš Rusijos kariuomenę.
Jis nebekariauja Ukrainos fronto linijose, o mūšio lauke sukaupta patirtimi dalijasi per mokymus Taivane. Viena iš svarbesnių pamokų, kurią jis nori pabrėžti, yra didėjantis dronų naudojimas.
„Daugiau nei 80 proc. atvejų dronai pastebi pėstininkus dar prieš jiems pradedant manevruoti. Tai itin apsunkina karines operacijas“, – sako savanoris.
Kariuomenės atstovai Taipėjuje taip pat atsižvelgia į Ukrainos karo pamokas. Rugpjūčio mėnesį dronų pratybos pirmą kartą buvo įtrauktos į Taivano bazinį karinio parengimo kursą.
Susiduriant su vis didėjančia Kinijos grėsme, Taivano vyriausybė paskelbė planus apie investicijas į 50 000 dronų per artimiausius dvejus metus.
