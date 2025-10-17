Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Putinas atvyks į Europą? Orbanas jau džiūgauja

2025-10-17 15:58 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-17 15:58

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas telefonu aptarė galimą Kremliaus vadovo susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Budapešte. Skelbiama, kad pokalbį inicijavo Vengrijos pusė, o V. Orbanas pasiūlė savo šalį kaip vietą istorinėms deryboms, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Vengrijos ministras pirmininkas V. Orbanas telefonu kalbėjosi su Rusijos vadovu V. Putinu. Pokalbio metu, be kita ko, buvo aptartas planuojamas Kremliaus vadovo susitikimas su JAV prezidentu D. Trumpu.

Kaip pažymima Kremliaus pranešime, pokalbį inicijavo Vengrijos pusė.

„Orbanas išreiškė pasirengimą sudaryti sąlygas galimam Rusijos ir JAV vadovų susitikimui Budapešte“, – teigiama pranešime.

Be to, V. Putinas informavo V. Orbaną apie savo pokalbį telefonu su D. Trumpu.

Kremliaus vadovas taip pat paaiškino Vengrijos ministrui pirmininkui, kad planuojamame susitikime su D. Trumpu ketina aptarti „tolesnių veiksmų algoritmą“, siekiant rasti būdų taikiai išspręsti jo pradėtą karą prieš Ukrainą.

Savo ruožtu V. Orbanas po pokalbio su V. Putinu socialiniuose tinkluose parašė, kad „pasirengimas vyksta pilnu tempu“, greičiausiai turėdamas omenyje artėjantį susitikimą Budapešte.

Trumpas ir Putinas ketina susitikti Budapešte

Spalio 16 d. D. Trumpas pirmą kartą per beveik du mėnesius kalbėjosi su Rusijos vadovu V. Putinu.

Po šio pokalbio jis paskelbė, jog planuojamas susitikimas Budapešte būtų pirmasis V. Putino apsilankymas Europos Sąjungos šalies sostinėje nuo karo pradžios. Toks vizitas reikštų, kad Rusijos vadovui tektų skristi per kitų ES valstybių teritoriją.

Po pokalbio D. Trumpas pareiškė, kad V. Putinui „nepatiko“ idėja perduoti Ukrainai raketų „Tomahawk“, ir pridūrė manąs, jog šiuo metu „nėra idealus laikas“ antrinėms sankcijoms, kurios mažintų Rusijos pajamas iš energijos išteklių pardavimo.

