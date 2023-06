Svarbiausi įvykiai Rusijoje ir Ukrainoje:

20:02 | Kiseliovas: Putinas gali atleisti viską, išskyrus išdavystę

Kremliaus propagandistas Dmitrijus Kiseliovas Rusijos valstybinės televizijos laidoje sekmadienį teigė, kad greitas „Wagner“ maišto situacijos išsprendimas rodo, jog Rusija yra vieninga tauta.

Dalį jo laidos tviteryje perdavė Francis Scarr iš „BBC Monitoring“.

D.Kiseliovas taip pat parodė archyvinį įrašą, kuriame Vladimiras Putinas sako, kad gali atleisti daug ką, bet ne „išdavystę“. Spėliojama, kaip V.Putinas reaguos į J. Prigožino veiksmus.

Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Antonijus Blinkenas sakė, kad tai gali užtrukti savaites ar mėnesius.

In his flagship Sunday night news show, state TV’s Dmitry Kiselyov claimed the resolution to the Wagner mutiny demonstrated that Russia is a united nation



He also dug up an old clip of Putin saying that he is able to forgive many things, but not "betrayal" pic.twitter.com/mHTW8JRiSR