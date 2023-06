Ukrainos ir Rusijos likimas jau nulemtas? Istorija bjauriai kartojasi

Ukrainiečius ir karą iš arti stebinčius žmones suglumino atviras ir masinis Rusijos puolimas, bet maloniai nustebino atkaklus ir sėkmingas Ukrainos pasipriešinimas. Kas pirmosiomis karo dienomis, Rusijos kolonoms žengiant į priekį, būtų numatęs, kad abi pusės po metų dar kovos? Tačiau jau antrus metus karas tęsiasi ir visai kitaip, nei tikėtasi.

Daugelis manė, kad invazija į Ukrainą bus greita su vos keliais lemiamais mūšiais. Bet viskas pakrypo kitaip. Taip, dramatiškų ir greitų mūšių būta, tarkime kontrpuolimas Charkovo regione 2022 m. vasaros pabaigoje. Tačiau gegužės pradžioje, nepaisant kalbų apie didelį Ukrainos kontrpuolimą, karas jau seniai tapo aštriu konfliktu apkasų linijose. Iš tiesų, scenos iš Rytų Ukrainos – kareiviai iki kelių purve, abi pusės žvelgiančios viena į kitą iš apkasų ir griuvėsiais virtę miestai gali būti ir iš istorijos vadovėlių, tarkime vakarų fronto 1916 m. arba iš Stalingrado 1942 m.

Prieš Rusijos invaziją daugelis manė, kad karai tarp didžiųjų dvidešimt pirmojo amžiaus jėgų, jei jie apskritai vyks, nebus panašūs į ankstesnius. Manyta, kad karuose dominuos naujos kartos pažangias technologijas, įskaitant autonomines ginklų sistemas.

Taip pat tikėta, kad kariaujama bus erdvėje ir elektroninėje erdvėje, o apkasai ir „batai ant žemės“ neturės didelės reikšmės. Vietoje šių vizijų, Vakarai turėjo susitaikyti su karu Europos teritorijoje, kurį kariavo didelės armijos didelėje teritorijoje.

Ir tai tik vienas iš daugelio būdų, kaip Rusijos invazija į Ukrainą primena du pasaulinius karus. Kaip ir per ankstesnius karus, šį karą kurstė nacionalizmas ir nerealios prielaidos, kaip lengva bus nugalėti priešą.

Kovos vyko ir tebevyksta visur, naikindamos miestus ir kaimus, o gyventojus versdamos bėgti. Karas sunaudojo didžiulius išteklius, o dalyvaujančios vyriausybės buvo priverstos pasitelkti šauktinius, o Rusijos atveju – samdinius. Konfliktas paskatino ieškoti naujų ir mirtinesnių ginklų, o jo eiga gali sukelti pavojingą eskalaciją.

Ankstesnio didžiojo karo Europoje patirtis – mes jį žinome kaip Pirmąjį pasaulinį karą – turėtų priminti baisias užsitęsusio ir įnirtusio ginkluoto konflikto kainą. Tada, kaip ir šiandien, buvo tikimasi, kad tas karas bus trumpas ir ryžtingas. Tačiau pasaulis ir Ukraina dabar susiduria su nerimą keliančiais klausimais. Ar ilgai Rusija tęs savo kampaniją? Kokios dar žalos ir baisybių bus padaryta Ukrainai ir jos žmonėms? Ir kada Ukrainos kaimynės ir tolimesnės NATO šalys gali nustoti nerimauti, kad karas išsilies už Ukrainos sienų?

Praeitis siūlo dar tamsesnį įspėjimą – šį kartą apie ateitį, kai karas Ukrainoje pagaliau baigsis, kaip ir visi karai. Ukraina ir jos šalininkai gali tikėtis didžiulės pergalės ir Putino režimo žlugimo. Tačiau jei Rusija liks nelaiminga, rūsti ir izoliuota, o daugelis jos lyderių ir žmonių dėl nesėkmių kaltins kitus, kaip tai darė daugelis vokiečių tais tarpukario dešimtmečiais, tai vieno karo pabaiga gali tiesiog padėti pagrindus kitam.

Sarajevo sindromas

1914 m. pavasarį mažai kas pagalvojo, kad tarp didžiųjų Europos valstybių gali kilti sausumos karas. Europos valstybės, taip jų gyventojai su pasitenkinimu manė, kad buvo per daug pažengusios, per daug ekonomiškai integruotos – to meto kalba tariant – pernelyg „civilizuotos“, kad galėtų griebtis ginkluoto konflikto viena su kita.

Karai vis dar vyko Europos pakraščiuose, ypač Balkanuose arba kolonijinėse teritorijose, kur europiečiai kovojo su mažiau galingomis tautomis, bet ne pačiame žemyne. Panašiai buvo ir pirmosiomis 2022 m. savaitėmis. Vakarų lyderiai, politikos formuotojai ir jų visuomenė buvo linkę į karą žiūrėti kaip į tai, kas vyksta kitur, nesvarbu, ar tai buvo sukilimai prieš nepopuliarias vyriausybes, ar iš pažiūros nesibaigiantys konfliktai žlugusiose valstybėse.

Viena iš Rusijos karo Ukrainoje pamokų yra ta, kad Vakarų strategai turi daugiau dėmesio skirti tam, kaip lyderiai mato savo šalis ir istorijas.

Tiesa, buvo susirūpinta dėl didžiųjų valstybių konflikto, kai, tarkime, Kinija ir Indija susidūrė palei savo bendrą sieną arba kai Kinija ir JAV susipyko dėl Taivano likimo. Tačiau tiems, kuriems pasisekė, o tai yra didelė pasaulio dalis Amerikoje, Europoje, didžiojoje dalyje Azijos ir Ramiojo vandenyno – karai buvo tolima praeitis.

Ir 1914 m., ir 2022 m. klydo tie, kurie manė, kad karas neįmanomas. 1914 m. tarp Europos valstybių kilo pavojinga įtampa, naujos ginklavimosi varžybos ir regioninės krizės, dėl kurių buvo pradėta kalbėti apie karą. Panašiai per kelis mėnesius iki Rusijos invazijos į Ukrainą Maskva aiškiai išreiškė savo nuoskaudas Vakarams, o Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas daug kartų nurodė savo ketinimus.

Užuot pasikliavę prielaidomis apie didelio masto karo tikimybę, Vakarų lyderiai, abejojantys Rusijos invazijos perspektyva, turėjo daugiau dėmesio skirti jo retorikai apie Ukrainą. 2021 metais Putino išleistos ilgos esė pavadinimas viską pasakė: „Apie istorinę rusų ir ukrainiečių vienybę“. Jis teigė, kad Ukraina ne tik buvo pačios Rusijos gimtinė, bet ir ukrainiečiai išties yra rusai. Jo nuomone, piktos išorės jėgos – Austrija ir Vengrija prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir Europos Sąjunga šiandien – bandė atskirti Rusiją nuo jos teisėto paveldo.

Putinas taip pat pakartojo XX amžiaus pradžios lyderius, darydamas išvadą, kad karas yra pagrįstas pasirinkimas. 1914 m. birželio mėn. Sarajeve serbų nacionalistui nužudžius Austrijos erchercogą Franzą Ferdinandą, Austrijos-Vengrijos valdovai nutarė, kad turi sunaikinti Serbiją, net jei tai reikštų karą su Serbijos gynėja Rusija.

Caras Nikolajus II vis dar išgyveno pažeminimą, kurį patyrė, kai 1908 m. Austrijai atėmus Bosniją iš Osmanų imperijos, ir pažadėjo daugiau niekada neatsitraukti. Vokietijos kaizeris Vilhelmas II, vadovaujantis galingiausiai pasaulio armijai, bijojo pasirodyti bailus. Kiekvienas iš šių lyderių manė, kad greitas ir ryžtingas karas yra geriausias būdas atgaivinti jų šalis.

Panašiai Putinas piktinosi Maskvos galios praradimu po Šaltojo karo ir buvo įsitikinęs, kad greitai užvaldys Ukrainą. Ir jis susidūrė su Europos ir JAV lyderiais, kurie mąstė apie kitus dalykus, kaip ir prieš šimtmetį, kai žemyne ​​kilo krizė, bet Didžiosios Britanijos vyriausybei rūpėjo nemalonumai Airijoje.

Lygiai taip pat pavojinga buvo agresorių prielaida, kad karas bus trumpas ir lemiamas. 1914 m. didžiosios valstybės turėjo tik puolamojo karo planus, pagrįstus greitomis pergalėmis. Liūdnai pagarsėjęs Vokietijos Schlieffeno planas vaizdavo dviejų frontų karą prieš Prancūziją ir jos sąjungininkę Rusiją.

2022 metais Putinas padarė tą pačią klaidą. Jis buvo taip įsitikinęs Rusijos gebėjimu greitai užkariauti Ukrainą, kad jau laukė marionetinės vyriausybės ir įsakė savo kariams pergalės paradui pasiruošti uniformas.

Ir kaip prieš šimtmetį imperatoriškoji Vokietija, Rusija mažai kreipė dėmesio į galimas katastrofiškas išlaidas, jei viskas vyks ne taip, kaip planuota. Lyderiai, galintys įvelti savo šalis į karą, retai gali būti laikomi tik mašinomis, apskaičiuojančiomis išlaidas ir naudą.

Jei Putinas būtų iš pradžių atlikęs tinkamus skaičiavimus, greičiausiai jis nebūtų įsiveržęs į Ukrainą arba bent jau būtų bandęs išvesti Rusijos pajėgas iš ten, kai tik suprato, kad greito, pigaus užkariavimo, kurio tikėjosi, jis nesulauks.

Emocijos – pasipiktinimas, pasididžiavimas, baimė – gali turėti įtakos dideliems ir mažiems sprendimams, ir, kaip parodė 1914 m., įtaką gali daryti ir sprendimus priimančių asmenų patirtis.

Kaip ir Nikolajus, Putinas prisiminė pažeminimą. Būdamas jaunas KGB pareigūnas, jis matė Sovietų imperijos traukimąsi iš Rytų Vokietijos, o paskui pačios Sovietų Sąjungos žlugimą, taip pat matė NATO ir ES plėtrą į rytus.

1914 m. Europos elitas turėjo bendrą kultūrą, dažnai kalbėjo tomis pačiomis kalbomis, juos siejo draugystės ir santuokos ryšiai. Tačiau jiems nepavyko suvokti nacionalizmo stiprybės, augančių antipatijų tarp dažnai kaimyninių tautų ir to, kaip jų valdančiosios klasės ir intelektualai piktnaudžiavo istorija, teigdami, kad, pavyzdžiui, vokiečiai ir prancūzai yra amžini priešai.

Šiandien Putinui ir daugeliui rusų, kurie viską mato taip, kaip jis, Vakarai, kad ir kokie būtų apibrėžti, yra priešai ir visada buvo priešai. Ukrainą viliojo Vakarų materializmas ir nuosmukis, todėl ją reikėjo išgelbėti ir sugrąžinti „į šeimą“. Ir dar vienas motyvas: jei Ukrainoje įsitvirtins liberalizmas ir demokratija, tos pavojingos jėgos galėtų užkrėsti ir Rusijos visuomenę.

Iki invazijos tik nedaugelis Vakaruose suprato, kad Putinas laikė Ukrainą pagrindine Rusijos likimo dalimi. Viena iš Rusijos karo Ukrainoje pamokų yra ta, kad Vakarų strategai turi daugiau dėmesio skirti tam, kaip lyderiai mato savo šalis ir istorijas.

Pavyzdžiui, įsiveržus į Taivaną Kinijai kiltų visokių pavojų. Tačiau kinai gali būti pasirengę juos priimti. Jų lyderis Xi Jinpingas aiškiai pasakė, kad jis salą ir jos žmones laiko Kinijos tautos dalimi ir nori, kad „susijungimas“ būtų jo palikimo dalis.

Greito karo klaida

Kaip parodė Pirmasis pasaulinis karas, karai retai kada vyksta taip, kaip planuota. Kariniai strategai žinojo apie didėjančią apkasų karo ir greito šaudymo artilerijos svarbą, tačiau neįžvelgė pasekmių.

Jie nebuvo pasiruošę tam, kas greitai tapo statinėmis fronto linijomis, kai priešingos pusės šaudė vieni į kitus iš įtvirtintų apkasų – tokia taktika lėmė labai didelį aukų skaičių ir minimalią pažangą.

Karas, kuris turėjo baigtis per kelis mėnesius truko daugiau nei ketverius metus ir kainavo daug daugiau žmonių gyvybių ir ekonominių išteklių, nei kas iš pradžių įsivaizdavo.

Nors karas Ukrainoje vyksta tik antrus metus, jis taip pat kelis mėnesius tęsiasi sunkėjančių frontų ir labai didelių žmogiškųjų išlaidų sąlygomis. Praėjus daugiau nei metams po karo, tikėtina, kad pažanga bus daug brangesnė. Žemę, dėl kurios buvo kovojama, kaip sužinojo Pirmojo pasaulinio karo generolai, perkelti sunku.

Abi pusės išnaudojo žiemos mėnesius, kad pasiruoštų gynybai. Nors tokius skaičius reikia vertinti atsargiai, Vakarų žvalgybos agentūros apskaičiavo, kad per vieną iš baisiausių kautynių Rusija per dieną vidutiniškai prarasdavo apie 800 žmonių, o Ukrainos pareigūnai pripažino, kad ukrainiečių aukų skaičius siekia nuo 200 iki 500 per dieną. Šiame kare Rusija jau prarado daugiau karių nei per dešimt metų trukusios kovos Afganistane.

Tinkamas karinis pasirengimas gali būti svarbesnis už bendrą ugnies jėgą. Dvidešimtojo amžiaus pradžioje Didžiosios Britanijos ir Vokietijos laivynai skyrė didžiulius išteklius Dreadnought mūšio laivų flotilės kūrimui, lygiai taip pat, kaip jų kolegos šiandien ieškojo lėktuvnešių.

Tačiau naujos ir kartais pigios technologijos, tokios kaip kasyklos prieš šimtmetį ir dronai šiandien, gali pasendinti šias didžiules karo mašinas. Pirmojo pasaulinio karo metais britų ir vokiečių mūšio laivai dažnai likdavo uoste, nes minos ir povandeniniai laivai kėlė per didelį pavojų.

Dabartiniame kare Ukraina nuskandino stipriai ginkluotą Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmaną su dviem palyginti žemų technologijų priešlaivinėmis raketomis, o bepiločiais orlaiviais ir artilerijos sviediniais susprogdino šimtus Rusijos tankų ir sužlugdė tariamai pranašesnes Rusijos oro pajėgas savo gana pigia oro gynyba.

Lyderiai retai tėra mašinos, skaičiuojančios karo išlaidas ir naudą. Karas Ukrainoje taip pat atgaivino seną problemą dėl nepakankamų ar netinkamai nukreiptų gynybos išlaidų. Iki 1914 m. britai laikė savo kariuomenę mažą ir nepakankamai finansuojamą ir lėtai diegė naujas technologijas, tokias kaip kulkosvaidis.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Jungtinė Karalystė ir Prancūzija vėlavo persiginkluoti, sukurdamos nepalankią padėtį, padėjusią įtikinti jų lyderius pabandyti nuraminti Hitlerį. Taigi abi šalys mažai priešinosi Vokietijai, kai ši užvaldė Austriją ir Čekoslovakiją, suteikdamos naciams dar stipresnę poziciją Europos širdyje.

Panašiai nepasiruošę Europos lyderiai menkai reagavo į Putino įvykdytą Krymo aneksiją ir jo nepaskelbtą karą Rytų Ukrainoje 2014 m. O tai, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos, tuomet dar buvo sovietinio modelio ir buvo nepakankamai aprūpintos ir prastai apmokytos. Jos 2014 m. pasirodė prastai ir tai leido Rusijai manyti, kad naujas karas bus lengvas.

Gebėjimas išlaikyti visuomenės funkcionavimą ir karo mašiną gali būti svarbus faktorius karo laimėjimo arba pralaimėjimo fone. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, abiejų pusių armijos pastebėjo, kad per kelias savaites išseko amunicijos atsargos, kurių turėjo pakakti mėnesiams ar ilgiau. Kariaujančios šalys turėjo nepaprastai sutelkti savo visuomenes, kad galėtų toliau kovoti.

Įtampa Rusijai buvo tokia didelė, kad 1917 m. žlugo senasis režimas, bolševikai užgrobė valdžią ir prasidėjo žiaurus bei destruktyvus pilietinis karas. Šiandieniniame kare Ukrainos visuomenė susidūrė su jai keliamais iššūkiais ir sunkumais ir, remiantis daugeliu požymių, yra vieningesnė nei bet kada anksčiau.

Vienas iš dviejų pasaulinių karų bruožų buvo didžiulė simbolinė svarba, suteikta tam tikriems miestams ar regionams, net jei atrodo, kad jų gynimo ar užėmimo aukos nepaiso proto

Tačiau neaišku, kiek laiko šalis gali išsilaikyti, nes jos infrastruktūra nuolat naikinama, o žmonės bėga į užsienį. Ukraina gali stengtis užsitikrinti pakankamai amunicijos ir kitos įrangos, pavyzdžiui, šarvuotų transporto priemonių, kad galėtų tęsti kovas.

2023 m. pavasarį Rusija jau padidino savo gamybą ir gavo ginklų iš daugelio kitų šalių, įskaitant Iraną ir Šiaurės Korėją. Vis dėlto, remiantis daugybe pranešimų ir nutekintų žvalgybos dokumentų, Vakarų valstybės, vadovaujamos JAV skausmingai lėtai pradėjo tiekti ginklus Ukrainai, todėl Ukrainoje jų trūksta.

Daug kas priklausys nuo to, ar Vakarai ir toliau didins savo paramą. Putino Rusija susiduria su didelėmis įtampomis, tarp Rusijos elito pradeda atsirasti įtrūkimų, o šimtai tūkstančių paprastų rusų, ypač karinio amžiaus vyrų, palieka šalį. Ar Rusija laikysis taip, kaip Sovietų Sąjunga per Antrąjį pasaulinį karą? O gal pasikartos 1917-ieji?

Putino Verdenas

Kuo ilgiau trunka konfliktas, tuo svarbesni tampa sąjungininkai ir ištekliai. Abiejuose pasauliniuose karuose Vokietija ir jos sąjungininkės turėjo tam tikrų ankstyvų pergalių, tačiau kovai įsibėgėjus priešinga koalicija laimėjo ekonominį karą ir mūšio lauke.

Kiekvienu atveju Jungtinė Karalystė galėjo pasikliauti savo užjūrio imperija dėl turto ir žaliavų, o vėliau JAV tapo, kaip Antrojo pasaulinio karo metais pasakė prezidentas Franklinas Rooseveltas, „demokratijos arsenalu“ ir galiausiai visapusiška karine partnere.

Ši išteklių ir darbo jėgos persvara buvo labai svarbi siekiant sąjungininkų pergalių. Putino invazijos metu 2022 m. Rusija turėjo didelį pranašumą prieš Ukrainą, įskaitant daug galingesnę kariuomenę ir daugiau visko, nuo tankų iki karių. Tačiau karui tęsiantis, Ukrainos sąjungininkai pasirodė svarbesni už Rusijos galią.

Iš tiesų, nepaisant Ukrainos ginkluotųjų pajėgų drąsos ir įgūdžių, Kyjivas nebūtų galėjęs taip ilgai ištverti be ginklų ir pinigų srauto iš NATO šalių. Karai laimimi arba pralaimimi tiek dėl galimybės naudotis ištekliais ar išeikvojus priešo išteklius, tiek dėl kiekvienos pusės vadų įgūdžių ir jų kovotojų drąsos.

Vienas iš dviejų pasaulinių karų bruožų buvo didžiulė simbolinė svarba, suteikta tam tikriems miestams ar regionams, net jei atrodo, kad jų gynimo ar užėmimo išlaidos nepaiso proto. Hitleris iššvaistė geriausias savo pajėgas ir įrangą Stalingrade, nes atsisakė trauktis.

Ne visos Ramiojo vandenyno salos, kurias amerikiečių pajėgos stengėsi atimti iš Japonijos, turėjo didelę strateginę reikšmę. Apsvarstykite Iwo Jima, kurioje Jungtinės Valstijos per 36 dienas prarado daugiau nei 26 000 žmonių, o pergalė amerikiečiams suteikė tik ginčytinos strateginės vertės nusileidimo juostą.

Ir tada Pirmajame pasauliniame kare buvo Verdenas. Toji tvirtovė netoli Prancūzijos sienos su Vokietija turėjo tam tikrą strateginę reikšmę, tačiau jos istorinė simbolika padarė ją svarbia Erichui von Falkenhaynui, Vokietijos generalinio štabo viršininkui.

Jis manė, kad jei prancūzai galėtų būti nugalėti vietoje, taip susipynusioje su Prancūzijos istorija, tai susilpnintų jų valią toliau kovoti. Ir net jei jie nuspręstų ją ginti, jie patirtų tokius nuostolius, kad, kaip sakė Falkenhaynas, „Prancūziją nukraujuotų iki baltumo“.

Tai buvo iššūkis, kurį prancūzai suprato ir priėmė. Apgultis prasidėjo nuo didžiulio vokiečių puolimo 1916 m. vasario mėn. Kai pradinis Falkenhayno planas užgrobti visas kalvas aplink Verdeną žlugo, vokiečiai atsidūrė niokojančiame mūšyje, kurio jiems nepavyko laimėti. Tuo pačiu metu jie negalėjo pasitraukti iš vietų, kurias jau buvo užėmę, įskaitant atokią Prancūzijos tvirtovę Douaumont. Nes tai kainavo per daug vokiečiams gyvybių, o Vokietijos lyderiai pareiškė visuomenei, kad Douaumont yra raktas į didesnę kampaniją.

Verdeno mūšis baigėsi po dešimties mėnesių: žuvo apie 143 000 vokiečių ir 162 000 prancūzų. Galiausiai prancūzai atkovojo didelę dalį teritorijos, kurią vokiečiams pavyko užgrobti, nors pats karas tęsis dar beveik dvejus metus.

Karas Ukrainoje sukėlė savų beprasmių tokio pobūdžio mūšių. Apsvarstykite Rusijos apgultį Bakhmute, iš esmės sugriautame mieste šalies rytuose, turinčiame mažai akivaizdžios strateginės reikšmės.

Po daugiau nei aštuonis mėnesius trukusių kovų abi pusės patyrė daugiau žmogiškųjų ir karinių aukų nei bet kuriame kitame karo mūšyje. Remiantis JAV žvalgybos skaičiavimais, vien nuo gruodžio iki gegužės pradžios Rusija Bakhmute patyrė 100 000 aukų, iš jų daugiau nei 20 000 žuvo.

Karams tęsiantis, kovos būdai ir ginklų tipai, kurie pradžioje buvo neįsivaizduojami, dažnai tampa priimtini.

Vis dėlto Maskvai kova dėl Bakhmuto buvo šansas iškovoti taip reikalingą pergalę. Ukrainai miesto gynyba tapo ukrainiečių pasiryžimo bet kokia kaina ginti savo žemę simboliu. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio štabo viršininkas Andrijus Jermakas pats palygino tai su Verdenu. Tačiau daugiau Verdenų perspektyva nėra vienintelė grėsmė, kurią kelia užsitęsęs karas Ukrainoje.

Dar didesnį susirūpinimą kelia galimybė, kad jis gali plisti. Verta priminti, kad Pirmasis pasaulinis karas prasidėjo kaip vietinė Balkanų konfrontacija tarp Austrijos-Vengrijos ir Serbijos. Per penkias savaites tai tapo visuotiniu Europos karu, nes kitos didžiosios valstybės nusprendė įsikišti ir veikti, nes siekė savo interesų.

Nors daugelis Ukrainos draugų dar tiesiogiai nedalyvauja, bet jie vis labiau įsitraukia, teikdami, pavyzdžiui, žvalgybinę ir logistinę paramą, stipresnius ir sudėtingesnius ginklus. O kadangi jie didina savo paramos kokybę ir kiekybę, tai savo ruožtu padidina riziką, kad Rusija nuspręs eskaluoti, galbūt puldama kaimynines šalis, tokias kaip Lenkija ar Baltijos šalys. Kita rizika yra ta, kad Kinija gali pradėti aktyviau remti Rusiją ir taip padidinti Pekino ir Vašingtono konfrontacijos tikimybę.

Karams tęsiantis, kovos būdai ir ginklų tipai, kurie pradžioje buvo neįsivaizduojami, dažnai tampa priimtini. Nuodingos dujos buvo uždraustos 1899 m. Hagos konvencija, tačiau tai nesutrukdė Vokietijai jas naudoti nuo 1915 m., o sąjungininkai pasekė tokiu pavyzdžiu iki paskutinių karo metų.

1939 m. Jungtinė Karalystė susilaikė nuo Vokietijos karinių objektų bombardavimo iš dalies dėl keršto baimės, bet ir dėl etinių bei teisinių sumetimų. Po metų ji priėmė neribojamo oro karo politiką, net jei tai reiškė civilių aukas.

Ir galiausiai, Karališkųjų oro pajėgų antskrydžiams virš Vokietijos miestų vėlesniuose karo etapuose patys civiliai tapo pagrindiniais taikiniais, nes reikėjo palaužti priešo moralę. Rusija Ukrainoje jau ne kartą pažeidė tarptautinius įstatymus ir normas, o nedidelis Bučos miestelis tapo karo nusikaltimų sinonimu.

Nerimą kelia tai, kad Rusija taip pat grasino sulaužyti tabu ir pirmą kartą panaudoti branduolinį ginklą, jie taip turi galimybę vykdyti cheminį ir biologinį karą. Sunku spėlioti, kaip Ukraina ar jos draugai galėtų reaguoti, jei Rusija panaudotų šiuos ginklus. Tačiau jei Putinas jais pasinaudos ir išsisuks, kitos autoritarinių lyderių valdomos šalys susigundytų pasekti jo pavyzdžiu.

Karas po karo

Net užsitęsę karai galiausiai baigiasi. Kai kurie Antrojo pasaulinio karo istorikai tvirtino, kad sąjungininkai, reikalaudami besąlygiško Vokietijos pasidavimo, nedavė nacistinei Vokietijai kito pasirinkimo, kaip tik kovoti iki galo.

Tačiau nėra įrodymų, kad Hitleris kada nors buvo pasirengęs rimtai derėtis. 1945 m. jis nusižudė, o ne pripažino pralaimėjimą, nors jo miestai buvo apgriuvę, jo ginkluotosios pajėgos buvo sužlugdytos, o sąjungininkų kariuomenės sparčiai veržėsi į Berlyną.

Ruošdami Japonijos visuomenę kovoti iki mirties amerikiečių invazijos atveju, Japoniją kontroliuojantiems militaristams taip trūko ginklų, kad jie pradėjo leisti pagaląstus bambuko pagaliukus. Tik po to, kai bombos buvo numestos ant Hirosimos ir Nagasakio, Japonija besąlygiškai pasidavė.

Gali būti, kad Ukraina ir Rusija, galbūt spaudžiamos Kinijos ir JAV, vieną dieną sutiks kalbėti apie karo pabaigą. Laikas gali būti kritinis.

Pirmajame pasauliniame kare, nors buvo vykdomos įvairios taikos iniciatyvos, pavyzdžiui, sutaikyti mėgino popiežius ir JAV prezidentas Woodrow Wilsonas, abi šalys ir toliau laikėsi vilties karinės pergalės. Tik 1918 m. vasarą, kai Vokietijos vyriausioji vadovybė pripažino, kad ji pralaimi, Vokietija paprašė paliaubų.

Ilgo karo metu neišvengiamai keičiasi abiejų pusių tikslai. Pirmajame pasauliniame kare Vokietijos karo tikslai išsiplėtė ir apėmė Belgiją Vakaruose ir ekonominę ar formalesnę imperiją, kuri apimtų Baltijos šalis ir Ukrainą.

Prancūzija, pradėjusi karą, norėdama susigrąžinti savo prarastas Elzaso ir Lotaringijos provincijas, iki 1918 m. svarstė aneksuoti visą Vokietijos teritoriją į vakarus nuo Reino upės. O Prancūzija ir Jungtinė Karalystė ginčijosi dėl to, kas užims didžiausias nugalėtos Osmanų imperijos dalis.

Atrodo, kad vykstant dabartinei kovai, Rusija kol kas atsisakė Kyjivo paėmimo, tačiau yra pasiryžusi absorbuoti tiek Ukrainos, kiek gali ir palikti Ukrainą skurdžia ir jūros neturinčia valstybe.

Ironiška, bet Rusija, pradėjusi karą skelbdama, kad jos tikslas – išlaisvinti nekaltus ukrainiečius iš tariamai fašistinės Zelenskio vyriausybės, dabar apie paprastus ukrainiečius kalba kaip apie išdavikus. Savo ruožtu Ukrainos vyriausybė, kuri iš pradžių siekė tiesiog atlaikyti Rusijos puolimą ir apginti savo žemę, pareiškė ketinanti išstumti Rusiją iš visos Ukrainos, įskaitant Krymą, taip pat Rusijos okupuotas Donecko ir Luhansko dalis.

Pralaimėtojai nelengvai susitaiko su pralaimėjimu. 1914 m. mažai kas tikėjosi aklavietės, kovų išplitimo iš Europos į Vidurinius Rytus, Afriką ir Aziją ar žalos Europos visuomenėms. Kai pabūklai pagaliau nutilo, jie tai padarė visai kitoje Europoje. Trijose imperijose – Austrijoje-Vengrijoje, Vokietijoje ir Rusijoje – buvo chaosas, o Osmanų imperija ruošėsi subyrėti. Jėgų pusiausvyra pasikeitė susilpnėjus Britų imperijai ir kylant JAV bei Japonijai. Ar karas Ukrainoje atneš panašių didelių permainų?

1919 m. Prancūzijos ministras pirmininkas Georges'as Clemenceau kartą pasakė, kad sudaryti taiką yra sunkiau nei kariauti. Galbūt netrukus iš naujo atrasime jo žodžių tiesą. Net jei karas Ukrainoje gali baigtis, taikos kūrimas po jo bus didžiulis iššūkis.

Pralaimėjusieji nelengvai susitaiko su pralaimėjimu, o nugalėtojams sunku būti didingiems. Versalio sutartis niekada nebuvo tokia baugi, kaip teigė Vokietija, o daugelis sutarties punktų niekada nebuvo vykdomi.

Tačiau XX a. 20-ojo dešimtmečio Europa būtų buvusi laimingesnė vieta, jei sąjungininkai nebūtų bandę išgauti didelių reparacijų iš Vokietijos ir būtų greičiau ją sugrąžinę į tautų bendruomenę.

Prancūzijos ministras pirmininkas Georges'as Clemenceau kartą pasakė, kad sudaryti taiką yra sunkiau nei kariauti.

Istorija gali pasiūlyti daugiau vilčių teikiančių pavyzdžių. Po Antrojo pasaulinio karo JAV Maršalo planas padėjo atstatyti Vakarų Europos šalis ir stabilias demokratijas. Tai, kas 1945 m. atrodė nepaprasta, Vakarų Vokietijai ir Italijai buvo leista prisijungti prie NATO ir jos tapo pagrindinėmis transatlantinio aljanso narėmis. Netgi buvę priešai gali virsti artimais partneriais.

Ašies valstybių likimas po Antrojo pasaulinio karo suteikia bent vilties, kad šiandieninė Rusija kada nors bus toks pat tolimas prisiminimas, kaip ir 1945 m. Vokietija. Ukrainai žadama geresnių dienų, jei karas jos visiškai nesužlugdys.

Bet jei taip neatsitiks ir Vakarai nedės nuolatinių pastangų padėti atstatyti Ukrainos – ir jei Vakarų lyderiai pasiryžę laikyti Rusiją nuolatine parija – abiejų šalių ateitis bus vargas, politinis nestabilumas ir revanšizmas.