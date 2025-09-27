Kalendorius
Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Ukrainos dronai smogė Rusijos naftotiekiui

2025-09-27 07:10
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-09-27 07:10

Ukrainos pajėgų paleisti dronai apgadino naftos pumpavimo stotį Rusijos Čiuvašijos Respublikoje, esančioje Pavolgio federalinėje apygardoje.

V. Putinas
39

Ukrainos pajėgų paleisti dronai apgadino naftos pumpavimo stotį Rusijos Čiuvašijos Respublikoje, esančioje Pavolgio federalinėje apygardoje.

Čiuvašijos gubernatorius Olegas Nikolajevas šeštadienį paskelbė, kad buvo padaryta nedidelė žala.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
11:44

Ukrainos dronai smogė Rusijos naftotiekiui „Družba“

Ukrainos pajėgų paleisti dronai apgadino naftos pumpavimo stotį Rusijos Čiuvašijos Respublikoje, esančioje Pavolgio federalinėje apygardoje.

Čiuvašijos gubernatorius Olegas Nikolajevas šeštadienį paskelbė, kad buvo padaryta nedidelė žala.

Anot jo, nors šio objekto darbas ir sustojo, bet smūgio metu niekas nenukentėjo.

Jis pridėjo, kad ataka įvyko Konaro gyvenvietėje, 60 km į pietryčius nuo Čiuvašijos sostinės Čeboksarų.

Naftos pumpavimo stotis yra naftotiekio „Družba“ dalis, kuriuo nafta tiekiama vakarų kryptimi.

Ukraina pastaruoju metu vis dažniau smogia Rusijos naftos pramonei siekdama sutrikdyti degalų tiekimą kariuomenei ir civiliams bei sumažinti Rusijos gaunamas pajamas iš energetikos produktų eksporto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

11:55

Rusija renka šauktinius okupuotoje Luhansko srityje

Rusai okupantai vadinamojoje Luhansko Liaudies Respublikoje (LLR) paskelbė, kad spalio 1 d. prasidės šaukimas į kariuomenę.

Apie tai socialinėje platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos Luhansko regiono karinės administracijos vadovas Oleksijus Charčenko.

„Taip vadinamosios LLR vadovas paskelbė, kad rudenį ir žiemą vyks šaukimas į kariuomenę. Priverstinės mobilizacijos priemonės, kurios iš tikrųjų niekada nesustojo, oficialiai prasidės spalio 1 d. ir tęsis iki metų pabaigos“, – teigė O. Charčenko.

Jis pridėjo, kad vietiniam „gauleiteriui“ pasirašius dekretą, šaukimas į rusų kariuomenę dabar vyks oficialiai.

Rusai į kariuomenę ims vyrus gimusius 2007 m. ir anksčiau, t. y. asmenis nuo 18 metų.

10:15

Ukraina sunaikino 97 iš 115 Rusijos paleistų dronų

Ukrainos gynybos pajėgos numušė ar elektroninėmis priemonėmis sutrikdė 97 iš 115 bepiločių skraidyklių, kurias Rusija paleido į Ukrainą nuo penktadienio vakaro.

Tokius duomenis Ukrainos karinės oro pajėgos šeštadienio rytą paskelbė socialiniame tinkle „Telegram“.

Nuo penktadienio, rugsėjo 26 d., 21 val. Rusija paleido 115 smogiamųjų dronų, įskaitant „Shahed“, „Gerbera“ ir kitus. Jie buvo leidžiami iš Rusijos teritorijos (Kursko, Milerovo, Primorsko Achtarsko) ir iš Čaudos, laikinai okupuotame Kryme.

Daugiau nei 70 dronų buvo „Shahed“ tipo bepilotės skraidyklės.

Nuo šios atakos Ukrainą gynė karo lėktuvai, priešlėktuvinių raketų, elektroninės kovos ir dronų pajėgos, ir mobilios šaulių grupės.

Iki šeštadienio 9 val. ryto Ukrainos šiaurėje, pietuose ir rytuose buvo numušti arba elektroninėmis kovos priemonėmis perimti 97 dronai.

Septyniolika Rusijos dronų smogė šešiose vietovėse, o numuštų dronų nuolaužos nukrito dar dviejose vietose.

Ukrainos karinės oro pajėgos perspėjo, kad Rusija tęsia ataką, o kitos smogiamųjų dronų grupės artėja iš šiaurės.

10:14

Suomijos prezidentas giria Trumpą: „Jis yra labai rimtas“

Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas palankiai įvertino JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą dėl Ukrainos galimybių susigrąžinti okupuotas teritorijas. Anot jo, šis netikėtas D. Trumpo pasisakymas žymi lūžio tašką JAV pozicijoje dėl karo Ukrainoje ir rodo, kad Vašingtonas išlieka tvirtai Ukrainos pusėje, rašo „Politico“.

09:29

Rusija kare Ukrainoje per parą prarado 970 karių

Rusija kare Ukrainoje pastarąją parą prarado dar 970 kareivių, kurie žuvo arba buvo sužeisti.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas naujausius duomenis paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.

Nuo pilno masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugsėjo 27 d. Rusija kare Ukrainoje neteko iš viso apie 1 107 400 kareivių.

Per šį laikotarpį ukrainiečiai sunaikino iš viso 11 243 rusų tankus (+1 per parą), 23 288 šarvuotąsias kovos mašinas (+1), 33 186 artilerijos sistemas (+39), 1 502 salvinės reaktyvinės ugnies sistemas (+1), 1 223 oro gynybos sistemas (+1), 427 karo lėktuvus, 345 sraigtasparnius, 63 931 bepilotę skraidyklę (+362), 3 747 kruizines raketas, 28 karo laivus ar katerius, 1 povandeninį laivą, 62 909 transporto priemones ir kuro cisternas (+91), 3 977 specialiosios technikos vienetus (+2).

Ukraina duomenis apie priešo nuostolius nuolat tikslina.

Rugsėjo 26 d. tarp Ukrainos ir Rusijos pajėgų įvyko 186 koviniai susirėmimai.

09:15

Moldovos prezidentė įspėja dėl Rusijos kišimosi į parlamento rinkimus

Proeuropietiška Moldovos prezidentė Maia Sandu įspėja dėl Rusijos intensyvaus kišimosi į sekmadienį vyksiančius Moldovos parlamento rinkimus.

Šeštadienį paskelbtame interviu M. Sandu Vokietijos transliuotojui ZDF sakė, kad šalies teritorinis vientisumas ir nepriklausomybė yra pavojuje.

Jie teigė, kad Maskva daro milžinišką spaudimą kišdamasi į rinkimus, išleidžia „šimtus milijonų eurų“ finansuodama politines partijas, papirkinėdama rinkėjus ir ruošdama jaunus žmones destabilizuoti padėtį šalyje.

Apie 2,4 mln. gyventojų turinti Moldova nuo 2022 metų yra kandidatė įstoti į Europos Sąjungą, o sekmadienį šalyje vyks parlamento rinkimai.

Naujausios visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad M. Sandu „Veiksmo ir solidarumo“ partija (PAS), kurią aktyviai remia Europos Sąjunga, gali išlikti didžiausia parlamente, bet nebūtinai būti daugumoje viena. Manoma, kad su Rusija siejamos partijos taip pat gerai pasirodys rinkimuose.

Penktadienį M. Sandu teigė, kad tai bus patys svarbiausi rinkimai šiuolaikinėje Moldovos istorijoje.

„Jų baigtis nulems, ar mes įtvirtinsime savo demokratiją ir įstosime į ES, ar Rusija mus nusitemps atgal į pilkąją zoną, paversdama mus regionine rizika. Moldovos ateitį turi spręsti moldavai, o ne Maskva“, – ji rašė socialiniame tinkle „X“.

09:01

Netikėta įtaka: štai kas suvaidino lemiamą vaidmenį keičiant Trumpo požiūrį į Ukrainą

Didžiosios Britanijos karalius Karolis III, pasirodo, darė įtaką JAV prezidentui Donaldui Trumpui. Kaip skelbia „The Telegraph“, būtent karaliaus pokalbiai su D. Trumpu per jo vizitą Londone galėjo pakeisti Amerikos lyderio požiūrį į karą Ukrainoje. Diplomatiniai šaltiniai teigia, kad po susitikimų su monarchu D. Trumpo retorika Ukrainos klausimu pastebimai pasikeitė.

Kaip rašo „The Telegraph“, remdamasis šaltiniais, asmeniniai pokalbiai su karaliumi per D. Trumpo vizitą Didžiojoje Britanijoje buvo „labai svarbūs“.

Diplomatiniai šaltiniai spėja, kad neatsitiktinai D. Trumpo sprendimas pasikeitė taip greitai po jo pokalbių su karaliumi. Manoma, kad monarchas aptarė Ukrainos klausimą per asmeninius susitikimus su JAV prezidentu jo vizito metu.

Karalius priėmė D. Trumpą Vindzoro pilyje, surengė pietus ir vakarienę, taip pat lydėjo į visos dienos renginius.

Savo kalboje per valstybinį banketą jis vieną kartą paminėjo Ukrainą. Kreipdamasis į prezidentą, jis sakė: „Mūsų šalys palaiko glaudžiausius santykius gynybos, saugumo ir žvalgybos srityse, kokie kada nors buvo žinomi. Dviejuose pasauliniuose karuose mes kartu kovojome, kad nugalėtume tironijos jėgas. Šiandien, kai tironija vėl kelia grėsmę Europai, mes ir mūsų sąjungininkai kartu remiame Ukrainą, kad sustabdytume agresiją ir užtikrintume taiką.“

D. Trumpas, karališkosios šeimos gerbėjas, buvo sužavėtas karaliaus parodytu svetingumu ir savo kalboje per vakarienę pavadino Karolį III „labai, labai ypatingu žmogumi“, rašo leidinys.

Be to, leidinys pažymi, kad, diplomatinių šaltinių teigimu, JAV valstybės sekretorius Markas Rubio užtikrino Europos kolegas, jog D. Trumpo retorikos pokyčius Ukrainos atžvilgiu reikėtų vertinti „kuo teigiamiau“.

08:56

Vokietijos kancleris perspėja apie realią grėsmę Europai: „Taikos nebėra“

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad pasaulis nebegyvena taikos laikais – nors karas oficialiai nepaskelbtas, ramybės Europoje nebėra. Pasak jo, Vokietija ir toliau rems Ukrainą, nes tai kova ne tik už šios šalies laisvę, bet ir už visos Europos demokratinę tvarką, rašo „Ukrinform“.

07:48

Lenkija sugriežtino ukrainiečių pabėgėlių įstatymą

Lenkija sugriežtino gyvenimo šalyje sąlygas šimtams tūkstančių ukrainiečių karo pabėgėlių.

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis pasirašė įstatymą artėjant spalio 1 d. terminui, penktadienį sakė jo administracijos vadovas.

Pagal vieną iš naujųjų sąlygų, ukrainiečiai socialines išmokas, pavyzdžiui, pinigus už vaiką, gaus tik tokiu atveju, jeigu jie dirba ir moka mokesčius Lenkijoje.

Dėl šio įstatymo nesutarė liberalioji Lenkijos vyriausybė ir dešiniųjų pažiūrų konservatyvus prezidentas.

Ankstesnį įstatymo projektą K. Nawrockis vetavo. Tuomet vyriausybė nusileido dėl vaiko išmokų.

Jeigu ginčai dėl įstatymo būtų užsitęsę, tai spalio pradžioje būtų nutrūkęs teisinis pagrindas ukrainiečiams dirbti Lenkijoje.

Lenkija yra viena svarbiausių Ukrainos rėmėjų kare su Rusija.

07:45

„Neprieštarauju“: Trumpas užsiminė, kad leis Ukrainai smogti Rusijos teritorijai

JAV prezidentas Donaldas Trumpas per susitikimą su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu pareiškė, kad yra pasirengęs panaikinti apribojimus Kyjivui smogti Rusijos teritorijai amerikietiškomis raketomis. Apie tai praneša „The Wall Street Journal“, remdamasis šaltiniais, susipažinusiais su derybų turiniu.

07:10

Šaltiniai: Trumpas atsisakė suteikti Ukrainai ginklų, galinčių priversti Putiną sėsti prie derybų stalo

JAV prezidentas Donaldas Trumpas atsisakė suteikti Ukrainai sparnuotąsias raketas „Tomahawk“, kurios, anot Kyjivo, galėtų priversti Vladimirą Putiną sėsti prie derybų stalo. Apie tai skelbia portalas „Axios“, remdamasis informuotais šaltiniais.

Ukraina kelis kartus prašė JAV perduoti sparnuotąsias raketas „Tomahawk“, tačiau Baltieji rūmai tam nepritarė.

Šią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis viename interviu pasakojo, kad antradienį, susitikęs su D. Trumpu, paprašė JAV lyderio suteikti Ukrainai ginklų sistemą, kurios buvimas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rankose priverstų Kremlių pradėti taikos derybas.

V. Zelenskis neatskleidė, kokių ginklų prašė D. Trumpo, tačiau nenurodytas Ukrainos pareigūnas ir kitas informuotas šaltinis patvirtino „Axios“, kad kalbėta apie sparnuotąsias raketas „Tomahawk“.

Pasak leidinio, Ukraina kelis kartus per metus kėlė „Tomahawk“ klausimą JAV, ypač šios raketos buvo įtrauktos į įrangos sąrašą, kurio Kyjivas prašė prieš kelis mėnesius.

„Tai buvo vienintelė ginkluotės sistema sąraše, kurios Trumpas nesutiko parduoti NATO šalims Ukrainos poreikiams“, – rašo „Axios“, remdamasis šaltiniais.

Straipsnio autoriai pažymi, kad D. Trumpo atsisakymas suteikti „Tomahawk“ gali būti paaiškinamas ne tik baime dėl eskalacijos, bet ir gana ribotomis šių raketų atsargomis.

